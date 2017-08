Gouvernement français : Punition, Amende, Séances de rééducation politique en guise de sanction pour les discussions privées jugées déviantes

Le gouvernement français a passé un décret le 3 août 2017 lui permettant de punir les discussions privées dont il juge le contenu hostile ou non conforme à l’idéologie officielle.

Le Décret n° 2017-1230 du 3 août 2017 « relatif aux provocations, diffamations et injures non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire » doit « améliorer la lutte contre les manifestations de racisme, de sexisme et d’homophobie pouvant se produire dans des lieux non publics, comme au sein des entreprises ou des établissements scolaires ».

En d’autres termes, une discussion privée entre deux personnes pourra être réprimée beaucoup plus durement par le gouvernement.

Parmi les peines prévues en cas de discussions jugées idéologiquement déviantes par l’État Français, encourant des peines d’amende, une interdiction de détenir une arme pendant trois ans, leur confiscation, des travaux et séances de rééducation politique.

Note personnelle :

Attendez-vous que ce décret de Légifrance ne soit que les prémices de répressions allant bien au-delà de ce qui est énoncé.

