« Il y a plusieurs durées dans votre vie. Il y a plusieurs eaux mélangées dans le temps. L’enfance fait comme un courant profond dans la rivière du jour. Vous y revenez souvent, comme on revient chez soi après beaucoup d’absence. »

Christian Bobin, écrivain français – La part manquante (1989)

« Regarder la rivière qui est de temps et d’eau et se souvenir que le temps est une autre rivière, savoir que nous nous perdons comme la rivière et que les visages passent comme l’eau. »

Jorge Luis Borges (1899 – 1986), écrivain argentin