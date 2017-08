Brûlé au second degré par son iPhone 6s

Les faits se sont déroulés dans la nuit du dimanche 16 au lundi 17 avril 2017 à Lake Jackson, au Texas (Etats-Unis).

Un homme dormait paisiblement avec son iPhone 6s laissé sur son lit. Durant son sommeil, Luke Schillhab a roulé par inadvertance sur son téléphone qui l’a grièvement brûlé.

« Sur le coup, je ne savais même pas ce qui m’avait brûlé. J’ai sursauté, j’ai allumé la lumière et j’ai regardé. C’était mon téléphone. », raconte-t-il.

Il s’est rendu chez le médecin qui lui a expliqué qu’il avait subi des brûlures au 2e degré.

La veille, Luke Schillhab était tombé dans une piscine avec son smartphone. L’appareil, qui était complètement détrempé, s’était ensuite éteint. Il l’avait déposé dans du riz pour tenter de le sécher. En vain.

Même si, après, son téléphone ne marchait plus, il avait quand même dormi avec, par habitude.

« L’eau est l’ennemi numéro un d’un téléphone. La chose la plus importante à se souvenir quand vous mouillez un téléphone, c’est qu’il faut débrancher la pile le plus rapidement possible. », a expliqué David Scarbrough, un expert en technologies.

Source :

http://abc13.com/technology/lake-jackson-man-burned-by-his-iphone/1889218/

http://nbc4i.com/2017/04/19/texas-man-claims-iphone-left-him-with-second-degree-burn/

http://www.linfo.re/monde/amerique/716483-texas-un-homme-a-ete-brule-au-second-degre-par-son-iphone