Un nouveau virus se propage sur Facebook Messenger

CECI N’EST PAS UN HOAX

Une société de sécurité informatique a mis en lumière la présence d’un nouveau virus sur l’application Facebook Messenger

Un virus de type malware se propage depuis plusieurs jours sur la messagerie instantanée Facebook Messenger. Le scénario est toujours le même : un de vos contacts vous envoie un lien vidéo. Si vous cliquez dessus, le virus s’installe.

« Lorsque la victime clique sur la fausse vidéo, le malware redirige vers un éventail de sites énumérant leur navigateur, système d’exploitation et d’autres informations vitales. Selon leur OS, ils sont redirigés vers d’autres sites web. », détaille David Jacoby de la société privée Kaspersky, spécialisée en sécurité informatique, cité par Le Monde Informatique.

« Si nous soupçonnons la présence d’un logiciel malveillant dans votre ordinateur, nous vous proposerons par le biais de nos partenaires de confiance une analyse anti-virus gratuite. », a réagi un porte-parole de Facebook, interrogé par ZDNet.

Si ce virus peut aller jusqu’à s’emparer de données personnelles, il ne représente pas encore de véritable danger pour les appareils informatiques. Ce malware n’a a priori qu’une visée de pishing ou publicitaire.

La meilleure solution reste donc de ne pas cliquer sur le lien et de vérifier la mise à jour de son antivirus.

Contre les malwares, une vigilance de tous les instants

Par exemple, depuis Firefox, le chercheur en sécurité a noté que le lien piégé pointait vers un faux fichier de mise à jour du lecteur flash permettant ouvrant la voie à l‘installation de logiciels malveillants.

En utilisant Chrome, le lien redirige vers une extension de type Downloader permettant aussi d’installer des malwares à l’insu de l’utilisateur.

Plus que jamais, la vigilance est de mise avant de cliquer sur n’importe quel lien et fichier transmis sur ce type de messagerie. Une précaution qui pourra bien se montrer plus efficace qu’un antivirus…

