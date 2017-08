Le gouvernement Macron a décidé de mener une attaque sans précédent sur les retraités [Pétition : NON à la hausse de la CSG !]

Time : 12 mn 04

Chère Madame, Cher Monsieur

C’est une aide déterminante pour stopper cette attaque sans précédent sur les retraités.

Nous sommes en train d’organiser un rendez-vous avec les services du Ministre de l’économie pour lui remettre ces pétitions.

Je voudrais pouvoir lui remettre au moins 50.000 pétitions, et si possible, même, 100.000.

Si chacun fait un petit geste, nous pouvons y arriver en quelques jours.

Alors, s’il vous plaît, transférez le mail ci-dessous à 5 ou 10 personnes de votre liste de contacts.

D’avance merci pour cette aide supplémentaire pour riposter à ce coup de massue sournoisement préparé et stopper cette hausse fiscale brutale.

Très cordialement,

Marie-Laure Dufrêche

Déléguée général

Le nouveau gouvernement a décidé de mener une attaque sans précédent sur les retraités

Ce qu’ils veulent infliger aux retraités de ce pays est vraiment inacceptable

Une Augmentation de 25% de la CSG

Des millions de retraités vont subir une augmentation de 25 % de la CSG sur leur retraite, qui bondira d’un coup de 6,6 à 8,3 %.

Une hausse aussi violente d’un impôt, en une seule fois, c’est quasiment du jamais vu. Une amputation radicale de votre retraite, que vous pouvez encore éviter, à condition qu’on s’y oppose dès maintenant. Et massivement.

Mais je dois dire aussi que la méthode pour enfumer les citoyens avant les élections, et donner l’impression d’avoir un Blanc-Seing ensuite pour se livrer à cette augmentation brutale d’impôt, est encore plus odieuse.

Un mensonge odieux

Lorsqu’il était en campagne, l’actuel président Emmanuel Macron évoquait, pour museler l’opposition à son projet, une hausse qui ne toucherait que les plus aisés.

Or on découvre, après son élection, que la hausse de la CSG touchera les personnes ayant une retraite de 1 200 euros par mois ou plus…

« Aisé » à 1 200 euros par mois ?… C’est honteux !

Tous ces retraités modestes, qui comptent déjà chaque euro à la fin du mois, je les ai souvent au bout du fil, à l’association. Et croyez-moi, ils sont désespérés face à l’annonce de cette nouvelle augmentation brutale.

La vérité, c’est que le gouvernement Macron s’apprête à infliger une augmentation brutale d’impôt (+ 25 % !) à l’immense majorité des retraités, y compris ceux qui ont déjà du mal à boucler les fins de mois.

Et ça ne s’arrête pas là…

Votre épargne attaquée

Depuis des années, tout le monde sait que les caisses de retraite vont droit dans le mur et que les pensions seront réduites comme peau de chagrin.

Alors, pour ne pas être à la charge de leurs enfants, beaucoup font l’effort de mettre de l’argent de côté, d’épargner pour leurs vieux jours.

Eh bien ces petits revenus de l’épargne, destinés à compléter des pensions en berne, vont eux aussi subir une augmentation de la CSG !

Le taux passera de 8,2 à 9,9 %. Soit une augmentation de 14 % !

C’est une attaque massive contre les retraités

Une punition pour tous ceux qui, durant toute leur vie, ont travaillé, payé des impôts, cotisé à toutes les caisses de sécu et de retraite, et ont en plus fait l’effort d’épargner pour assurer dignement leurs vieux jours et qui n’ont plus eu de revalorisation de leur retraite depuis des années.

C’est odieux !

Il n’y a aucune raison de se laisser faire docilement.

S’il vous plaît, Aidez-nous à organiser la protestation dans tout le pays.

Signez la pétition « NON à la hausse de la CSG ! »

Il n’y a pas une seconde à perdre

Le Président l’a dit : il veut gouverner par ordonnance.

Autrement dit, pour les premières mesures, il agira très vite.

Notre seul et unique recours est d’agir maintenant, massivement, pour tuer dans l’œuf cette mesure détestable avant qu’elle soit appliquée.

C’est pourquoi il est très important, après avoir signé, de transférer cet Email à tous vos amis, retraités ou en âge de se constituer une épargne pour leur future retraite :

1) Pour les informer du coup de coup de massue fiscal, sournoisement préparé, qu’ils vont se prendre s’ils ne réagissent pas très vite,

2) Pour leur demander de venir grossir les rangs de la protestation en signant, eux-aussi, la pétition.

Ne rien dire, ne rien faire aujourd’hui, pour contrer un projet à ce point hostile aux retraités, ce serait se comporter en victime consentante

Nous ne leur ferons pas ce cadeau.

Tous ensembles, nous allons nous battre pour stopper cette hausse fiscale brutale.

Aidez-nous à faire entendre une bronca dans tout le pays.

