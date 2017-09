Isaac Newton

« …Il me semble que je n’ai jamais été qu’un enfant jouant sur une plage, m’amusant à trouver ici ou là un galet plus lisse ou un coquillage plus beau que d’ordinaire, tandis que, totalement inconnu, s’étendait devant moi le grand océan de la vérité… »

Isaac Newton (1643 – 1727, ou 1642 –1727), philosophe, mathématicien, physicien, alchimiste, astronome et théologien anglais.