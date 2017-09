La réalité et les conséquences des chemtrails débattues à l’ONU – Rosalind Peterson

Time : 17 mn 50

La réalité et les conséquences des chemtrails débattus à l’ONU

Rosalind Peterson

L’hypocrisie générale, ou l’accusation de complotisme n’est plus soutenable.

Ci-dessous la déclaration à l’ONU en 2007 de Rosalind Peterson présidente de l’association : Agriculture Defense Organisation.

Voici les grandes lignes de son rapport :

Durant près de 20 minutes, elle démontre les dangers des programmes de modification du climat par épandage de produits tels que l’aluminium, le cadmium, le strontium (entre autres).

Sur le plan agricole, elle défend le fait que l’impact environnemental de ces essais non contrôlé d’ingénierie climatique sur les cultures est dangereux en tant que cette pratique réduit les périodes d’ensoleillement perturbant les cycles naturels des cultures et des animaux, et perturbent la pollinisation.

Elle souligne également la toxicité de l’aluminium et autres produits chimiques qu’elle accuse d’imprégner non seulement l’atmosphère, gênant la photosynthèse, mais aussi les eaux de pluie qui s’insinuent jusqu’aux systèmes racinaires et accentuent les maladies des végétaux. L’exemple est donné de nombreux arbres atteints en Californie.

Son discours en tant que représentante d’une association agricole pointe surtout sur les dégâts environnementaux et ne développe pas l’aspect de la santé humaine.

Ce qui est important, c’est que nous pouvons constater que les chemtrails sont bien connus des différents acteurs du pouvoir et que leurs dénégations sont de purs mensonges !

Il est intéressant de relire à ce sujet l’article Wikipédia sur les chemtrails (1) :

« La théorie des chemtrails [kemtrels] avance que certaines traînées blanches créées par le passage des avions en vol sont composées de produits chimiques délibérément répandus en haute-altitude par diverses agences gouvernementales pour des raisons dissimulées au grand public. Cette théorie est rejetée par la communauté scientifique1 qui considère qu’il s’agit de simples traînées de condensation.

Le nom lui-même est un néologisme construit par la contraction de l’anglais « chemical trail », soit « traînée de produits chimiques », sur le modèle de, et par opposition à, « contrail », contraction de « condensation trail ». Le terme ne s’applique pas aux autres formes d’épandage aérien comme l’épandage agricole, l’ensemencement des nuages, l’écriture dans le ciel ou la lutte contre les incendies. Les partisans de cette théorie du complot avancent que ces dispersions de produits chimiques sont destinées à lutter contre le réchauffement climatique, à réguler la population, à modifier le temps, à effectuer des recherches militaires sur la guerre chimique et qu’elles sont la cause de maladies. »

Rosalind Peterson – Agriculture Defense Organisation

Par un heureux hasard, la société Monsanto a déposé un brevet en 2007 visant à produire des semences transgéniques qui auraient pour caractéristique une « tolérance aux stress accrue ».

« L’Amélioration de la tolérance au stress abiotique chez les plantes serait un avantage agronomique pour les producteurs permettant une croissance et / ou une germination améliorée lorsque exposé au froid, à la sécheresse, aux inondations, à la chaleur, aux stress UV, à l’augmentation de l’ozone, aux pluies acides, à la pollution, le stress de sel, les métaux lourds, les sols minéralisés, et d’autres stress abiotiques. »

