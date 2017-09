Time : 1 mn 02

Time : 6 mn 08

Vaincre la gravité : Ultrasons & Hydrodynamic

Science Fun & Étonnante

Synopsis :

La lévitation ultrasonore est basée sur l’aller-retour d’ultrasons d’une fréquence 22KHz. Ces ondes sonores, sont donc inaudibles par l’homme qui n’entend qu’entre 16Hz et 20KHz. Lorsque l’on place un émetteur d’ultrasons, aussi appelé transducteur ultrasonore (capable de transformer une énergie en une autre), et que l’on place un réflecteur au-dessus, les ondes incidentes, vont théoriquement se réfléchir dans le sens contraire pour former des ondes stationnaires (1).

1.- Onde résultante de la propagation (dans un milieu donné) de deux ondes de même fréquence dans des directions opposées.

Sur un jet d’eau, vous pouvez faire léviter des boules légères de toutes tailles et même des disques et des cylindres. Le mécanisme n’est pas l’effet Bernoulli…

L‘effet Bernoulli standard repose sur l’immersion totale de l’objet dans le fluide ascendant. Mais dans ce cas, l’eau semble former un seul flux autour de l’objet et il est dévié et descendu du flux.

Par la troisième loi de Newton, la force sur l’eau par la balle est égale et opposée à la force de l’eau sur la balle, en la poussant dans le courant. Il y a une position d’équilibre stable car, si la balle se déplace dans le courant, elle « coupe » l’eau qui passe au-dessus de la balle pour qu’elle se déverse. Si elle dérive trop loin, alors beaucoup d’eau passe sur la balle, en la poussant dans le courant.

