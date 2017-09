Time : 2 mn 36

Dès 2018, les pauvres n’auront plus le droit de conduire leur voiture

L’Europe a encore frappé ! Dans sa ligne de mire l’automobiliste pauvre et désœuvré, jeune ou vieux, qui utilise une vieille voiture pour aller travailler à temps partiel ou pour se rendre chez un médecin à 20 kilomètres de là, désertification médicale oblige !

Le Contrôle technique va donc se durcir. En cas de défaut très grave, nous n’aurons plus que 24 heures pour faire réparer, sous peine d’interdiction de circuler.

En portant de 124 à 400 le nombre de points à vérifier dès le mois de mai 2018, le nouveau régime du Contrôle technique allonge et complique la tâche du technicien. D’où une augmentation de tarifs qui ne sera pas du goût de tout le monde.

Pauvres automobilistes : Nous allons en baver !

Vous avez bien lu : le délai de deux mois accordé à l’issue d’une contre-visite va passer au mois de mai 2018 à vingt-quatre heures. Deux tours d’horloge seulement pour trouver où faire réparer son véhicule. Au-delà, il sera frappé d’une interdiction totale de circuler.

Qu’on se rassure, cette sévérité se limite à une liste de défauts « critiques », présentant un réel danger pour la sécurité des personnes et pour l’environnement. Ce qui paraît difficile à avaler, en revanche, est la brièveté du délai accordé avant la contre-visite : 24 heures seulement, durant lesquelles le véhicule n’est autorisé à circuler que pour se rendre chez le garagiste, qu’on aura eu la chance de trouver au pied levé. Dur.

Vers un Contrôle technique unique en Europe

En 2011, la Commission de Bruxelles s’est donnée pour objectif de réduire de moitié, par rapport à 2010, le nombre de tués sur les routes de l’Union européenne à l’horizon 2020. Ambitieux. Tellement que les États-membres de l’Est ont joué la montre : pas question pour les gouvernements polonais ou bulgare de risquer mettre au rebut des centaines de milliers de véhicules en adoptant brusquement un Contrôle technique (CT) au niveau es exigences de Bruxelles.

Après trois longues années de négociations, le compromis adopté a donné lieu à la rédaction de la directive européenne numéro 2014/45, publiée le 3 avril 2014. Un texte qui s’impose de force par subtilité juridique aux États-membres.

Le CT passe de 124 à 400 points de contrôle

Il faudra donc patienter quelques années avant de voir se concrétiser le rêve de Bruxelles de voir s’harmoniser les exigences du Contrôle technique unique à toute l’Union. La France, elle, a choisi de jouer le jeu et de renforcer très sensiblement son Contrôle technique. De 124 points de contrôle aujourd’hui, cet examen devrait passer à 400 points à compter du mois de mai 2018.

La facture s’en ressentira, fatalement. La Fédération nationale de l’Artisanat automobile (FNAA) et la branche Contrôle technique du CNPA (Conseil national des Professions de l’Automobile) ne se risquent pas à chiffrer l’augmentation d’un examen facturé entre 50 et 80 euros à l’heure actuelle. Les plus pessimistes s’attendent à un prix doublé.

Immobilisation sous 24 h en cas de défaut critique

Le plus dur à avaler est sans doute la nouvelle disposition qui prévoit l’immobilisation du véhicule en cas de défaillance technique considérée comme critique et amende (de 135 €) en attente d’un éventuel retour à « meilleure fortune »…

Et cela peut aller très vite car le diable se cache dans les détails : un accoudoir bloqué, un appui-tête grippé et hop ! 24 heures, pas une de plus, pour réparer l’outrage fait à l’Europe sécuritaire.

Combien y-a-t-il eu de morts en Europe en 2015-2016 à cause d’un accoudoir bloqué ?

Un travail au SMIC dans le meilleur des cas ou un job à temps partiel qui vient péniblement compenser un RSA timide pour le gamin ou pour la jeune femme de 20 ans…Une retraite misérable de 650 € pour ces retraités qui ont « du mal à joindre les deux bouts » mais qui n’en parlent jamais, inutile d’ajouter la honte à la pauvreté, question de dignité.

Oui, de dignité !

Quant au qualificatif de critique est défini par une liste de 146 défauts jugés intolérables, dont certains se confondent avec les 203 défauts qui motivent aujourd’hui une contre-visite.

Une réelle utilité pour lutter contre l’insécurité routière ?

Reste à mesurer la portée d’un tel renforcement du Contrôle technique sur le nombre de blessés et de tués sur les routes. De nombreuses études prouvent que le critère de l’état mécanique du véhicule de tourisme arrive loin dans les causes d’accidents mortels derrière ceux du comportement du conducteur et de l’état des infrastructures.

Au final, il sera peut-être difficile pour les automobilistes d’avaler la pilule d’un CT renforcé, après celle de la vignette CRIT’Air qui confine au garage en journée et durant la semaine des véhicules anciens, mais parfaitement entretenus.

Ce sont encore les porte-monnaie les plus modestes qui en souffrent.

