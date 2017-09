Time : 2 mn 32

Les arbres sont intelligents !

Le 27 septembre, sortira en France un documentaire comme on les aime, L’intelligence des arbres. Il expose les découvertes de chercheurs ayant démontré des échanges de nourriture et d’informations entre les arbres d’une forêt, témoignant d’entraide, de stratégies collectives et de mémoire.

Les arbres des forêts échangent des molécules par le réseau fongique associé à leurs racines. Cela leur permet de se transmettre de la nourriture et de l’information.

Un documentaire, qui sortira ce mois-ci au cinéma, explique ces découvertes, démontrant qu’une forêt est une entité en soi.

« L’Intelligence des arbres » : le réseau social de la forêt Des isotopes du carbone ont servi à démontrer que deux espèces des forêts canadiennes, le sapin de Douglas et le bouleau, échangent des molécules par leurs racines. Les arbres d’une forêt sont des êtres sociaux et la communication entre eux leur est bénéfique.

Dans cet extrait, nous entendons d’abord Suzanne Simard, écologiste canadienne à l’université de Colombie-Britannique. Avec son équipe, elle a découvert que des bouleaux et des sapins de Douglas échangent des molécules par l’intermédiaire du réseau de champignons intimement lié aux racines, le mycorhize.

Les arbres d’une forêt s’aident littéralement entre eux. Les bouleaux expédient des sucres aux jeunes sapins qui manquent de lumière et, à la mauvaise saison, les sapins en envoient vers les bouleaux qui ont perdu leurs feuilles. Peter Wohlleben, forestier allemand, donne une explication :

« Ces arbres ont besoin de la forêt. Ce sont des êtres sociaux (à la différence d’espèces solitaires, comme le saule ou le peuplier). L’intérêt pour eux est de coopérer car l’environnement forestier leur est utile. »

L’humidité y est retenue, des familles d’animaux, de plantes, de micro-organismes et de champignons y trouvent un habitat propice.

Les observations conduisent à l’idée qu’une forêt n’est pas qu’une collection d’arbres. C’est une entité, qui réagit selon ses intérêts et entretient son environnement. On peut oser la comparaison avec la fourmilière, dont le comportement n’est pas la simple addition des mouvements des fourmis.

Les arbres communiquent vraiment entre eux

L’idée communément admise est celle de la compétition, pas de la coopération. Pour autant, ces découvertes ne sont pas nouvelles. Les premières observations de Suzanne Simard sur les échanges entre sapins datent de 1997 et l’association de racines et de champignons pour former le mycorhize est connue depuis beaucoup plus longtemps. Les botanistes savent depuis des lustres qu’un arbre isolé n’a pas la même croissance qu’en forêt. Mais ces connaissances lentement acquises se diffusent mal auprès du grand public. Très impliqués dans la vulgarisation, Suzanne Simard et Peter Wohlleben ont, chacun de leur côté, contribué à faire connaître ces nouvelles visions. La première a par exemple donné une passionnante conférence TEDx et le second a écrit un livre, La vie secrète des arbres, qui a connu un grand succès.

Ensemble, ils participent à ce documentaire L’intelligence des arbres, réalisé par Julia Dordel et Guido Tölke, qui sera distribué en France par Jupiter Films à partir du 27 septembre prochain.

