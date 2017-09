Time : 13 mn 09

Time : 2 mn 43

Raiders of the Lost Archives ou Les Aventuriers de l’arche perdue…

Synopsis :

A l’heure où les questions de copyright, des droit d’auteur et divers droits commerciaux s’opposent trop souvent aux libertés individuelles et aux énergies créatrices, il est bon de réaliser que toute création est forcément inspirée des références de son auteur. Références assimilées, digérées, et ensuite utilisées.

Voici un amusant exemple qui démontre que finalement, on ne fait que fabriquer du neuf avec du vieux.

Les séquences ci-dessus vous présentent « Les Aventuriers de l’arche perdue » mis en parallèle avec d’anciens films d’aventure. Il a fallu compiler des séquences de 30 films d’époque (1919-1973) pour que le montage corresponde, mais les angles de caméra et le jeu d’acteur sont confondants de similitudes.

Un remake qui rapporta tout de même la coquette somme de 384 140 454 $ en 1981.

