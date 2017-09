Time : 16 mn 54

Time : 51 mn 48

Messagers de l’Univers

Les Neutrinos

IceCube – télescope à neutrinos- Pôle Sud

Synopsis :

Une nouvelle ère de l’astronomie vient de s’ouvrir. Alors que l’existence des mystérieux neutrinos avait été envisagée dès les années 1930, des scientifiques ont tout récemment réussi à la prouver.

Particules élémentaires d’un nouveau genre, les neutrinos sont d’origine extraterrestre, et même extragalactique !

Ils composent une partie microscopique des rayonnements cosmiques qui inondent en permanence l’atmosphère terrestre et traversent notre corps à la vitesse de la lumière.

Si ce rayonnement est connu depuis longtemps, le lieu et le processus d’apparition exacts de ces particules restent un mystère.

Le neutrino

Il s’agit d’une particule élémentaire du modèle standard de la physique des particules. C’est un fermion de spin ½, électriquement neutre. Il en existe trois saveurs : électronique, muonique et tauique.

Sa masse pratiquement nulle.

L’existence du neutrino a été postulée pour la première fois en 1930 par Wolfgang Pauli pour expliquer le spectre continu de la désintégration bêta ainsi que l’apparente non-conservation du moment cinétique, et sa première confirmation expérimentale remonte à 1956.

Parce que la découverte de ces particules est récente et parce qu’elles interagissent faiblement avec la matière, au début du 21ème siècle de nombreuses expériences sont consacrées à connaître leurs propriétés exactes.

Les neutrinos sont si petits qu’ils peuvent traverser la Terre sans même percuter un atome ! Il faudrait une année lumière (soit 9 461 milliards de kilomètres) d’épaisseur de plomb pour en stopper la moitié !

Ce sont les particules les plus nombreuses de l’Univers.

Plus de 1012 neutrinos traversent notre corps à chaque seconde !

Plus vite que la lumière

Une équipe internationale de scientifiques a constaté que certaines particules subatomiques se déplaçaient plus vite que la lumière, ce qui invaliderait, si cela était confirmé, l’une des lois de l’univers mises en évidence par Einstein, à savoir que cette vitesse est indépassable. Antonio Ereditato, porte-parole de l’équipe qui a fait cette stupéfiante découverte, a déclaré à Reuters que : « Les mesures effectuées sur trois ans avaient montré que des neutrinos partis des laboratoires du CERN, près de Genève, vers le laboratoire souterrain du Gran Sasso, en Italie, étaient arrivés 60 nanosecondes plus vite que la lumière (300 000 km/s) ne l’aurait fait. »

« Nous avons grande confiance dans la fiabilité de nos résultats. Nous avons vérifié et revérifié, pensé à tout ce qui pourrait avoir influé sur nos relevés, mais nous n’avons rien trouvé. », a-t-il expliqué.

« Nous voulons maintenant que des collègues les vérifient de façon indépendante. »

Si cette découverte était confirmée, elle invaliderait l’un des piliers de la relativité restreinte d’Einstein, qui stipule que la vitesse de la lumière est une « constante cosmique » et que rien, dans l’univers, ne peut se déplacer plus vite. Cette affirmation, qui a résisté à un siècle d’expériences scientifiques, est l’un des éléments-clés du « modèle standard« , qui s’efforce de décrire la manière dont l’univers et tout ce qu’il contient fonctionnent.

La découverte, totalement inattendue, a été faite dans le cadre de recherches effectuées par des physiciens travaillant à une expérience appelée OPERA, menée conjointement par le CERN, près de Genève, et le laboratoire du Grand Sasso, dans les Abruzzes, en Italie centrale. Au total, 15 000 faisceaux de neutrinos – particules élémentaires présentes dans tout le cosmos – ont été émis sur une période de trois ans du CERN en direction du Gran Sasso, à 730 kilomètres de là, où ils ont été recueillis par des détecteurs géants.

Une découverte « incroyablement importante »

La lumière aurait parcouru cette distance en 2,4 millièmes de seconde, mais les neutrinos ont été de 60 nanosecondes (ou 60 milliardièmes de seconde) plus rapides que ne l’auraient été des rayons lumineux.

« C’est une différence infime. », remarque Ereditato, qui travaille également à l’université de Berne, « mais sur le plan théorique, c’est incroyablement important. La découverte est tellement stupéfiante que, pour le moment, tout un chacun doit rester très prudent. »

Turbulence Effects On Supernova Neutrinos

Source :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Neutrino

https://fr.wikipedia.org/wiki/IceCube

http://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-neutrino-2903/

http://sciencepost.fr/2017/07/neutrinos-particules-mysterieuses-pourraient-apporter-reponses-cosmos/

http://www.lepoint.fr/science/des-particules-iraient-plus-vite-que-la-lumiere-23-09-2011-1376524_25.php