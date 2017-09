Time : 11 mn 32

Inégalités

1% de la population mondiale possède plus que les 99% restants

C’était jusqu’ici une projection. C’est désormais une réalité : 1% de la population mondiale est plus riche que les 99% restants, révèle un rapport accablant de l’Oxfam.

L’an dernier, c’était une projection. Cette fois, c’est une réalité. Selon un rapport publié par l’ONG Oxfam, le patrimoine cumulé des 1% les plus riches du monde dépasse désormais celui des 99% restants.

A deux jours de l’ouverture du forum de Davos, l’organisation espère pousser les participants au sommet à mettre fin aux paradis fiscaux, lesquels « alimentent les inégalités économiques et empêchent des centaines de millions de personnes de sortir de la pauvreté. », martèle Oxfam.

62 personnes plus riches… que 3,5 milliards d’individus

Le rapport – intitulé « Une économie au service des 1% » – est accablant : Oxfam note que, depuis 2010, le patrimoine de la moitié la plus pauvre de la population mondiale s’est réduit de 1 000 milliards de dollars (baisse de 41%) , à l’inverse des « super-riches » dont les fortunes ont augmenté de 44%, soit quelque 500 milliards de dollars.

Dans son rapport précédent, Oxfam avait prédit que ce phénomène serait observé dès 2016 :

« L’an dernier, Oxfam avait prédit que les 1% posséderaient plus que le reste du monde en 2016. Cette prédiction s’est en fait réalisée dès 2015 : un an plus tôt. », souligne le rapport publié ce lundi.

Les 62 plus grandes fortunes possèdent désormais autant de richesses que la moitié la plus pauvre de la population mondiale – 3,5 milliards de personnes. Preuve que les choses ne vont pas en s’améliorant, ce chiffre était encore de 388 en 2010.

Quatre Français dans le classement

Ils sont 62 à être aussi riches que 3,5 milliards d’individus, dont une écrasante majorité d’hommes (53). Parmi eux, une moitié d’Américains et 17 européens. Les autres « super-riches » viennent de Chine, du Brésil ou d’Arabie saoudite.

De France également : Liliane Bettencourt (40,1 milliards de dollars, 10e position), Bernard Arnault (37,2 milliards de dollars, 13e position), Patrick Drahi (16 milliards de dollars, 57e), Serge Dassault (15,3 milliards de dollars, 62e position) apparaissent dans ce classement établi par le magazine « Forbes » en mars 2015.

Dans le cas de l’héritière de l’Oréal, l’année 2014 a été un bon cru et lui a permis de réaliser un joli gain de 5,6 milliards de dollars. Une tendance générale selon Oxfam :

« Depuis le début du 21ème siècle, la moitié la plus pauvre de l’humanité a bénéficié de moins d’ 1% de l’augmentation totale des richesses mondiales, alors que les 1% les plus riches se sont partagés la moitié de cette hausse. »

Mettre la pression sur Davos

Publié à l’avant-veille de l’ouverture du forum de Davos, le rapport d’Oxfam entend faire pression sur les élites économiques pour mettre un terme à « l’ère des paradis fiscaux », soulignant que 9 entreprises sur 10 figurants « parmi les partenaires stratégiques » du forum économique « sont présentes dans au moins un paradis fiscal« .

Winnie Byanyima, la directrice générale d’Oxfam International, alerte :

« Nous devons interpeller les gouvernements, entreprises et élites économiques présents à Davos pour qu’ils s’engagent à mettre fin à l’ère des paradis fiscaux qui alimentent les inégalités mondiales et empêchent des centaines de millions de personnes de sortir de la pauvreté. »

Article du 'Nouvel Obs' de janvier 2016

Il y a du bon dans la crise financière mondiale, enfin pour les riches tout du moins.

Les riches s’enrichissent et les pauvres s’appauvrissent !

C’est à se demander si cette crise systémique ne serait pas fabriquée de toute pièce…

« Les dynasties familiales les plus fortunées ne sont pas référencées dans le classement Forbes (The World’s Billionaires List). Et pour cause… La fortune d’un Bill Gates (76 Milliards de Dollars US) ferait pâle figure comparée ne serait qu’aux actifs et avoir de la famille Rothschild (Amschel) qui fut estimée à 50 000 Milliards de Dollars US en 2012 (en comparaison, la même année, le PIB mondial fut évalué à 71 830 Dollars US). »

La Guerre des Monnaies – Hongbing Song

Selon les statistiques du Forbes 2017, la première fortune mondiale serait Bill Gates pour une fortune estimée à 86 Milliards de dollars US. Mais c’est totalement faux.

Les plus riches sont les dynasties suivantes :

– La famille Astor.

– La famille Bundy.

– La famille Collins.

– La famille Dupont.

– La famille Freeman.

– La famille Goldman.

– La famille Kuhn.

– La famille Lazard.

– La famille Lehman.

– La famille Li.

– La famille Loeb.

– La famille Morgan.

– La famille Onassis.

– La famille Rockefeller.

– La famille Rothschild.

– La famille Russell.

– La Famille Sachs.

– La famille Schiff.

– La famille Sieff.

– La famille Warburg.

Mais absents du Forbes !

Cherchez l’erreur…

Nous sommes les 99%

« C’est de l’enfer des pauvres qu’est fait le paradis des riches. »

Victor Hugo (1802 – 1885), poète, dramaturge et prosateur romantique français / L’homme qui rit (1869)

