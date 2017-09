Time : 4 mn 21

Régime représentatif, mais de quoi ?

Synopsis :

Dans un gouvernement représentatif, l’idéal, c’est que les élus représentent les citoyens. Or aujourd’hui, on en est encore loin. Forte abstention, faible représentation des classes ouvrières, parité loin d’être atteinte, etc.

Et au centre de la crise : le système de vote.

Alors, n’est-ce pas le moment d’imaginer de nouveaux fonctionnements pour remettre en marche notre démocratie ?