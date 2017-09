Time : 1 h 28

L’humanité vue de l’espace

Synopsis :

Embarquez pour un voyage épique sur les traces de l’humanité.

L’humanité vue de l’espace retrace la captivante odyssée de la création du monde complexe et interconnecté dans lequel nous vivons aujourd’hui. À l’aide de données recueillies par satellite et d’images de synthèse, en faisant des allers-retours dans le temps pour bien illustrer la façon dont nous avons transformé notre planète, le documentaire explore la quête inlassable des humains pour créer sur Terre des conditions de vie toujours plus intéressantes, plus prospères et sécuritaires.

Ce film vous fera découvrir les plus grands défis auxquels l’humanité a dû faire face afin d’assurer sa survie et identifiera ceux que nous réserve l’avenir. Chaque fois, notre évolution sera abordée selon une perspective originale, révélant des faits marquants et établissant entre eux des liens percutants.

Source :

Production : Handel Productions (Montréal) and Darlow Smithson Productions (U.K)

Source : National Géographic Channel en Français.