En ménageant une transition entre le savoir traditionnel de la production domestique et la discipline du capitalisme industriel, la publicité déplaçait de plus en plus le champ d’application de la créativité féminine. Les annonceurs en vinrent à confondre les devoirs de l’épouse avec la dernière des industries domestiques, à savoir la vie sexuelle du couple.

« L’instinct profondément enraciné chez les femmes qui les pousse à utiliser des parfums er la manifestation d’une loi fondamentale de la biologie. Le premier devoir d’une femme, c’est d’être attirante […] Peu importe votre degré d’intelligence ou d’indépendance, si vous ne parvenez pas à influencer les hommes que vous rencontrez, consciemment ou pas, vous ne remplissez pas votre devoir fondamental de femme […] »

En dépit du langage gestionnaire qu’on parlait aux femmes, le caractère inadéquat et fragile de leur rôle ainsi « industrialisé » se reflétait dans le lancinant appel lancé à leurs compétences sexuelles. Si l’organisation de la consommation était un rôle dans le travail, la sexualité féminine était un devoir dans le loisir. Travail et oisiveté ne pouvait être séparés. La consommation fournissait un langage commun aux deux et faisait leur unité.

Que l’on ne s’y méprenne pas, je ne fais pas l’apologie de la femme-objet.

Je rapporte uniquement cet extrait qui démontre comment les grands capitalistes via la publicité ont façonné l’opinion publique dès les années 1920.

