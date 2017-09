Ces artistes qui peignent à la bombe | Spray Painting : Street Artwork

Time : 3 mn 28

Time : 4 mn 12

Time : 6 mn 20

Time : 14 mn 06

Spray Painting : Street Artwork

Ces artistes qui peignent à la bombe

Lorsque vous entendez le mot « aérosol », vous pensez automatiquement au graffiti. C’est vrai que les deux vont ensemble mais cet outil est beaucoup plus polyvalent et les artistes qui s’en servent le savent très bien.

Ils utilisent des aérosols pour créer de magnifiques œuvres d’art.

Grand spécialiste de la peinture à la bombe, Brandon McConnell est l’un des artistes utilisant cette technique les plus reconnus. Avec son univers spatial et céleste, il arrive à mêler réalisme et abstraction et les vidéos qu’il publie sur le web, dans lesquelles on peut le voir peindre ses toiles avec une rapidité incroyable, font à chaque fois un véritable carton.

Brandon McConnell, aussi connu sous le nom de « Space Painter » (le peintre de l’espace), est en train de se faire une belle réputation sur la Toile comme dans le milieu artistique. Et pour cause, avec plus de 52 millions de vues sur ses vidéos et un article lui étant consacré dans le New York Times, l’artiste de 38 ans sait se faire remarquer.

« La peinture à la bombe m’a ouvert un nouvel univers. »

À l’aide de bombes de peinture, de papier journal et d’autres accessoires qui lui tombent sous la main, Brandon Mc Connell conçoit ses peintures à l’univers spatial, souvent à une vitesse totalement folle, ce qui rend la performance d’autant plus remarquable. Pourtant, s’il a toujours aimé la peinture, il ne s’est mis que relativement tardivement à cette technique novatrice.

Durant sa jeunesse, il a en effet d’abord commencé par du dessin, au crayon et au pinceau. C’est vers la fin des années 90, lors d’un voyage au Mexique, qu’il découvre la peinture à la bombe aux côtés d’un artiste local. Dès lors, Brandon McConnell se consacre à cette nouvelle technique de peinture jusqu’à en devenir l’un des spécialistes les plus reconnus.

« La peinture à la bombe m’a ouvert un nouvel univers. Ça m’a permis d’exprimer mes sentiments à travers mon imagination. », explique l’artiste sur son site internet, où il expose et met en vente ses œuvres.

Une toile peinte en 39 secondes !

Connu pour sa rapidité, il raconte avoir réalisé sa première peinture en 10 minutes à peine, bien qu’il estime que le résultat était à l’époque loin d’être satisfaisant. Son œuvre la plus rapide, il l’a en revanche réalisée en 39 secondes, un temps hallucinant pour une peinture de cette qualité.

Mais très vite, McConnell s’est rendu compte qu’il aurait du mal à se faire connaître simplement par le bouche à oreille, il a alors eu l’idée de réaliser des vidéos dans lesquelles il se filme pendant qu’il peint. « Comme tous les artistes, je voulais trouver un moyen de vivre de mon art, pour pouvoir faire ce que j’aime. C’est la raison pour laquelle j’ai commencé à faire des vidéos, afin de gagner de l’argent pour subvenir à mes besoins. », se confie-t-il lors d’une interview réalisée pour le site de RealPlayer Cloud.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le succès est désormais au rendez-vous !

Time : 1 mn 06 [Bonus – Brandon McConnell]

Source :

https://www.youtube.com/user/spacepainter

http://www.gentside.com/peinture/il-realise-des-oeuvres-a-la-bombe-de-peinture-incroyables-a-une-vitesse-hallucinante_art60314.html