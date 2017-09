Êtes-vous électro-hypersensible (EHS) ?

Time : 12 mn 56

L’électrosensibilité

EHS et SICEM

Intolérants aux champs électromagnétiques, ils doivent multiplier les consultations médicales, aménager leur logement, porter des protections et parfois fuir toute civilisation.

L’Electro Hyper Sensibilité (EHS) peut concerner des troubles dus à différentes sources d’exposition aux champs électromagnétiques (ampoules fluocompactes, lignes THT, …). Les personnes EHS sont fortement gênées par les micro-ondes (hyperfréquences) pulsées en extrêmement basses fréquences (ELF) de type téléphonie mobile (téléphone portable, antennes-relais, Wifi, Wimax, sans fil DECT, Bluetooth…).

L’EHS est une pathologie reconnue et décrite par l’OMS. En Suède, il s’agit d’un handicap, en Angleterre une maladie, mais le lien officiel avec les champs électromagnétiques n’est pas officiellement reconnu !

En revanche le Parlement Européen ainsi que plusieurs villes américaines et canadiennes ont reconnu la réalité physiologique de cette intolérance. C’est également le cas de nombreux médecins de par le monde.

En France, elle était encore récemment ignorée par les pouvoirs publics jusqu’à ce que l’AFSSET évoque clairement son identité. Mais le lien avec les champs électromagnétiques n’est là encore pas reconnu…

Or, de nombreuses études indépendantes et non contestées ont démontré à la fois la réalité de l’électrosensibilité et le lien physiologique et non psychologique avec l’exposition aux champs électromagnétiques. D’ailleurs, la plupart des symptômes sont observés autant sur les hommes que sur les animaux…

Il faut dire que la liste des symptômes rencontrés par les personnes dites électro-sensibles peuvent être réellement handicapants dans le cadre de la vie quotidienne personnelle ou professionnelle.

Chez l’homme particulièrement, on observe :

-. Souffrances physiques (impression de décharges électriques dans le corps, de fourmillements, oreilles qui chauffent, sensation cuisante dans la zone temporale, sensation de « pression dans le crâne », nausées, gorge « serrée », maux de tête, vertiges…).

-. Psychologiques (anxiété, état dépressif).

-. Asthénie (fatigue), perte d’appétit, insomnie, douleurs musculaires, malaises.

-. Troubles digestifs, dérèglement hormonal, baisse de l’immunité (état grippal).

-. Problèmes dermatologique : rougeurs, gonflement de la peau, démangeaisons, irritation oculaire, sécheresse de la partie supérieure de la trachée.

-. Dyspnées, troubles du rythme cardiaque (palpitations), problèmes vasculaires (hypertension, sensations de froid ou de bouffée de chaleur), épistaxis.

-. Dystonie musculaire (contractions involontaires), craquements articulaires, sensation de « crispation » au niveau mastoïdien ou maxillo-mandibulaire, bruxisme.

-. Sensibilité aux odeurs, troubles visuels, baisse auditive (acouphènes), hyperacousie (augmentation de la sensibilité aux bruits).

-. Maladresse, difficulté de langage et de raisonnement, troubles de l’attention et de la mémorisation à court terme, aboulie.

-. Perturbation de la vie affective, apathie, isolement social, irritabilité.

Mais les symptômes peuvent varier d’une personne à l’autre…

OMS : http://www.who.int/peh-emf/fr/

http://www.electrosensible.org/b2/index.php/accueil/

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sensibilité_électromagnétique

OMS : http://www.who.int/peh-emf/publications/facts/fs296/fr/

http://www.ehs-mcs.org/fr/comprendre-electrosensibilite_4.html

http://www.robindestoits.org/L-electrosensibilite-EHS-et-SICEM_r55.html

http://www.champs-electro-magnetiques.com/ondes/electro-sensibilite-une-pathologie-47.html

https://www.nikopik.com/2015/08/lelectro-sensibilite-officiellement-reconnue-comme-handicap-en-france.html

http://www.robindestoits.org/L-OMS-reconnait-elle-l-Electro-Hypersensibilite-aux-champs-electromagnetiques_a315.html

http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/08/30/ces-malades-des-ondes-electromagnetiques-qui-survivent_3468862_3244.html

PDF : Effets sanitaires des champs électromagnétiques extrêmement basses fréquences

https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2008et0006Ra.pdf

Electrosensibilité : Visualiser les ondes qui nous entourent grâce à une appli

http://www.huffingtonpost.fr/2015/08/31/video-ondes-signaux-application-smartphones-appli-signaux-sans-fil_n_8065576.html

EHS : Electro hyper sensibilité

SICEM : Syndrome d’intolérance aux champs électromagnétiques

