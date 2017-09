La version officielle des attentats du 11 Septembre 2001 expliquée en 5 minutes

Time : 5 mn 10

Les attentats du 11 Septembre 2001 expliqués en 5 minutes

Synopsis :

Les défenseurs des explications du gouvernement Bush sur les attentats du 11 Septembre 2001 usent et abusent des termes « conspirationniste » et « complotiste » pour qualifier, et tenter de discréditer a priori, le travail de recherche effectué par le Mouvement pour la Vérité sur le 11/9.

Or, s’il est un récit conspirationniste, c’est bien celui livré par l’administration américaine, un récit qui à ce jour n’est soutenu par aucun élément de preuve et qui comporte de nombreuses zones d’ombre et coïncidences troublantes.

Dans cette vidéo doublée par ReOpen911, le journaliste américain James Corbett résume en 5 minutes, et non sans humour, la version officielle des attentats du 11/9.

Libre à chacun de juger de sa vraisemblance.

Le rapport d’enquête :

Si 50 millions de dollars ont pu être dépensés pour savoir si Bill Clinton a bien fait joujou avec sa stagiaire Monica Lewinsky, cette fois, vu l’importance du drame, le nombre de morts, la terreur répandue sur le sol étatsunien lui-même, cela aurait bien mérité 500 millions de dollars, de procureurs survitaminés, gonflés à bloc et accrédités pour fouiller tous les bureaux, mêmes ovales, interroger tous les gouvernements, même alliés : Israël, Arabie Saoudite, Pakistan…

Et bien non !

Si le procès Lewinsky-Clinton a duré 388 jours, tenant en haleine tous les médias du pays et d’ailleurs, pour l’enquête sur le 11 septembre, c’est attendre 441 jours qu’il aura fallu pour sa mise en place. 441 jours d’insistance et d’obstination de la part des familles des victimes et d’associations (9-11 Family Steering Committee et 9/11 CitizensWatch), car sans leur courage et leur obstination, George W Bush n’en aurait faite aucune.

Budget alloué ? 3 millions de dollars. Non, ne changez pas de lunettes. Moins d’un dixième de celui attribué à une histoire de frasque sexuelle.

Quelle société évoluée que celle dans laquelle des attentats à la pudeur importent dix fois plus que des attentats à la vie et à la liberté.

Finalement, tel un misérable geste de bonne volonté, l’administration Bush releva ce budget à hauteur de 14 millions de dollars, pour accoucher d’un rapport qui ne répond à rien, n’explique rien, et ne conclue rien, sans que cela ne dérange aucun des grands médias occidentaux qui se proclament pourtant les chantres de l’information libre et honnête.

Parce que l’ignorance c’est la force !

Source :

https://www.corbettreport.com/

http://www.911independentcommission.org/

https://en.wikipedia.org/wiki/9/11_Citizens_Watch

https://www.legrandsoir.info/De-Monica-Lewinsky-aux-attentats-du-11-septembre-2001.html

http://www.reopen911.info/11-septembre/le-gouvernement-bush-s-est-oppose-a-ce-qu-une-enquete-ait-lieu-sur-les-attentats-du-11-septembre/