Time : 26 mn 40

Time : 2 h 08 [Commentaire et discussion sur la première vidéo]

L’habit fait le moine ?

Testez votre ressenti !

S’habiller de telle ou telle façon n’influencerait pas uniquement le comportement de nos interlocuteurs, mais également le nôtre ! Il semblerait que plus notre tenue est formelle, plus notre mode de pensée est abstrait, et inversement.

« L’habit ne fait pas le moine ». Eh bien… Il semblerait que si !

Selon une récente étude publiée dans Sage, la tenue vestimentaire aurait une certaine influence sur le comportement humain et le fonctionnement du cerveau. Menée par quatre chercheurs, l’étude affirme que porter une tenue formelle, autrement dit un costume, pousse à penser de façon abstraite, quand une tenue décontractée favorise un mode de pensée plus concret.

Pour arriver à ce résultat, des étudiants ont dû passer une série de tests.

Première phase :

Les participants étaient invités à noter la formalité de leur tenue, sans aucune instruction préalable, avant d’être testés sur leur mode de pensée.

Seconde phase :

Le groupe fût divisé en deux. Le premier a reçu comme consigne de venir habiller comme pour un entretien d’embauche quand les participants du deuxième groupe devaient se vêtir comme pour aller en classe.

Résultat :

Le premier groupe avait tendance à penser de façon abstraite alors que le second s’est révélé plus terre-à-terre.

Pour The Atlantic, Michael Slepian, l’un des chercheurs, précise : « Peu importe que vous portiez des costumes quotidiennement ou uniquement aux mariages, je suis certain que l’influence resterait la même car la tenue vous paraîtra formelle dans les deux cas. ».

Déjà en 2012, une étude publiée dans le Journal of Experimental Social Psychology, parlait de « cognition vestimentaire ». Une bonne façon d’expliquer pourquoi lorsque l’on passe la journée sous la couette en pyjama, on se sent beaucoup plus fatigué que lorsque l’on enfile une tenue de sport, boostant immédiatement notre jauge d’énergie…

Source :

https://www.hacking-social.com/

https://www.theatlantic.com/world/

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1948550615579462

http://www.neonmag.fr/les-savoirs-inutiles-special-sport-367337.html

http://www.neonmag.fr/plus-t-es-beau-moins-tu-reussis-tes-entretiens-405435.html

http://www.neonmag.fr/dis-moi-comment-tu-t-habilles-et-je-te-dirai-qui-tu-es-407075.html