En moins de 4 mn, vous en saurez plus que 99% des français sur l’Union européenne

La vérité sur l’Union Européenne

A l’heure actuelle, beaucoup de français s’interrogent et se questionnent sur la situation de la France et de son appartenance à l’Union Européenne.

Quelques-uns d’entre eux souhaitent en sortir, d’autres réfléchissent encore et d’autres ne souhaitent clairement pas en sortir, mais ce qui ressort de tous ces horizons, quel que soit les convictions de chacun, c’est que la grande majorité des français ignore complètement le rôle que joue l’Union Européenne vis à vis de la France.

Si on regarde la date de mise en ligne de cette vidéo et, le nombre de vues, on ne s’étonnera pas du faible score de l’UPR. Elle n’a tout simplement pas été assez partagée, comme elle aurait dû.

De plus, le silence des « ignorés » face aux irrégularités des élections, n’a pas aidé.

Ce parti est axé sur les points principaux défendus pendant la campagne, sortir de l’euro, l’Europe et l’OTAN.

