Les Girafes Blanches du Kenya | The White Giraffes of Kenya

Les Girafes Blanches du Kenya

La nature est si merveilleuse qu’elle cache encore bien des secrets. Pour la première fois au monde, deux girafes blanches ont été filmées et photographiées au Kenya. Ces animaux très rares ne se montrent pas souvent, si bien que c’est la première fois que le monde entier peut être témoin de leur existence, à travers des extraits vidéos.

Elles sont atteintes d’une condition génétique rare

Deux girafes, la maman et son petit sont tous deux atteints de leucisme. Et pour cause, c’est la maman qui a donné cette teinte blanche à son petit, puisqu’il s’agit d’une condition génétique rare. Il s’agit d’une dépigmentation des cellules de la peau, des poils, des plumes ou des écailles, en fonction des animaux. Ce sont les conservateurs de la réserve Ishaqbini Irola, dans le comté de Garissa au Kenya, qui ont eu la chance d’approcher les animaux et de les filmer.

Ce ne sont pas des albinos

Les hommes et les animaux atteints d’albinisme ont simplement une absence de mélanine, ce qui les rend très pâles. Alors que le leucisme ou leucitisme est une absence totale de pigments, ce qui leur donne une teinte blanche très pure. Les animaux qui ont le leucisme ont également des yeux foncés, alors que les albinos ont des yeux clairs, rouges ou roses. « Les girafes étaient si calmes et nous étions très proches, elles ne semblaient pas perturbées par notre présence. », écrit un conservateur sur le blog de la réserve.

Deux autres réserves en ont observées

À l’heure actuelle, on sait qu’il existe deux autres endroits où ont déjà été repérées des girafes blanches, l’un se trouve ailleurs au Kenya, l’autre en Tanzanie dans le parc national de Tarangire. C’est donc extrêmement rare. C’est la première fois que quelqu’un a pu les prendre en photos comme certains locaux en témoignent : « Je me souviens quand on était petits, on ne les voyait jamais. Ça doit être très récent et nous ne sommes savons pas ce qui cause ça. ».

