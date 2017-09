WhatsApp : La suppression de messages envoyés un peu trop vite bientôt disponible

En juillet dernier, le réseau WhatsApp (Facebook) revendiquait plus d’un milliard d’utilisateurs quotidiens. Un WhatsApp qui permet de rester en contact avec sa famille et/ou ses amis dans le monde entier, et partager des photos et vidéos personnalisées, de se connecter grâce à l’appel vidéo, ou de tenir ses amis au courant de vos journées avec le Statut. Au total, 55 milliards de messages transitent par WhatsApp… chaque jour.

Supprimer un message envoyé trop vite…

Combien de fois avez-vous envoyé un message que vous aviez ensuite regretté ? Par exemple, un message suggestif envoyé à la mauvaise personne. Ou encore des mots blessants dits un peu trop vite… C’est le genre de poisse qui nous est tous arrivé au moins une fois. Eh bien désormais, sachez que sur WhatsApp, vous pourrez effacer un message que vous auriez envoyé un peu trop vite. Et ce, avant que le destinataire n’ait eu le temps de le lire, cela va de soi. La notification comme quoi vous lui avez envoyé un message sera également supprimable. La seule chose que verra le destinataire est « Ce message a été supprimé ».

Disponible sur Android et iOS

Pour l’instant, il n’y a rien d’officiel et c’est encore en phase de test. Dans un second temps, l’option sera disponible sur Android et iOS. Une fonctionnalité qui devrait beaucoup plaire aux utilisateurs. L’application de messagerie n’en est pas à son coup d’essai en matière d’innovation. En effet, elle avait déjà lancé une fonctionnalité permettant de crypter les messages. Et une permettant d’ajouter des « stories », un peu comme sur Snapchat !

Rappelons que WhatsApp ne serait pas le premier à proposer une telle fonctionnalité, puisque Google a depuis quelques mois maintenant instauré ce système au sein de Gmail. Ainsi, en passant par les paramètres de son compte, on peut définir un temps de réflexion permettant d’annuler l’envoi d’un message. Bien sûr, le mieux reste encore de relire sagement son message avant de presser la touche Envoi, et contrôler si le destinataire est bien celui souhaité.

