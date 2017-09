Chine : Le pont en verre le plus long du monde

Time : 20 s

Time : 39 s

Time : 58 s

Time : 1 mn 23

Time : 1 mn 50

Chine

Un pont en verre à 300 mètres de hauteur !

Le pont piéton en verre le plus long et haut du monde a ouvert au public samedi 20 août 2016 dans les spectaculaires montagnes de Zhangjiajie (centre de la Chine), réputées avoir inspiré le film américain Avatar.

Long de 430 m et perché à 300 m au-dessus du sol, l’ouvrage est construit entre deux sommets de ce parc naturel de la province du Hunan. Le pont, d’une largeur de six mètres et constitué de 99 plaques de verre transparentes, peut accueillir 800 personnes simultanément, selon un responsable de la zone touristique de Zhangjiajie, cité par l’agence Chine nouvelle.

Outre marcher sur la structure et profiter de la vue sur les pitons rocheux alentours, les touristes pourront également y sauter à l’élastique ou emprunter une tyrolienne. « Je voulais venir ressentir le côté grandiose de cet ouvrage. Mais je n’ai pas peur, il semble sûr ! », a expliqué à l’AFP samedi Wang Min, une mère de famille accompagnée par son mari et ses enfants.

La montagne flottante d’« Avatar »

Afin de démontrer la solidité du pont, plusieurs médiatiques opérations de communication ont été organisées ces derniers mois : un journaliste l’a notamment frappé à coups de masse et une berline chargée de passagers l’a emprunté, à chaque fois sans conséquence sur sa structure.

« C’est la foule, aujourd’hui, et un peu la pagaille. Mais être suspendu à 300 m de hauteur, c’est une expérience unique. », s’est enthousiasmé Lin Chenglu, venu avec ses collègues de travail.

Seules 8 000 personnes par jour sont acceptées sur le pont, selon Chine nouvelle, les touristes devant réserver un jour à l’avance leur billet d’entrée, d’un montant de 138 yuans (18 euros). Afin d’éviter les chutes d’objets pouvant endommager la structure, « Les appareils photos et les barres à selfie ne sont pas autorisés. », a par ailleurs précisé l’agence, « tout comme les personnes portant des talons aiguilles. »

Le pont a été conçu par l’architecte israélien Haim Dotan, déjà auteur de plusieurs édifices en Chine. L’un des sommets du parc de Zhangjiajie aurait inspiré une montagne flottante apparaissant dans le blockbuster américain Avatar, sorti en Chine en 2010, expliquait la même année le gouvernement municipal. Selon un journal local, un photographe serait venu de Hollywood en 2008 pour prendre des photographies utilisées ensuite dans le film.

Source :

http://edition.cnn.com/travel/article/china-zhangjiajie-glass-bridge-closed/index.html

http://tempsreel.nouvelobs.com/en-direct/a-chaud/26763-chine-verre-monde-ouvert-public.html

http://www.20minutes.fr/insolite/1875019-20160628-video-chine-solidite-pont-verre-testee-coups-masse

http://www.20minutes.fr/monde/1910983-20160820-video-chine-pont-verre-plus-long-monde-ouvert-public

http://www.scmp.com/news/china/society/article/1960306/fancy-walk-across-bridge-china-completes-building-worlds-longest

http://www.francetvinfo.fr/monde/chine/en-images-chine-le-pont-en-verre-le-plus-long-du-monde-ouvre-au-public_1598959.html