Canicule

Quand FR3 recommandait de boire 1,5 litre de bière par jour…

En 1975, la canicule frappait la France. Et pour faire face à ces très fortes chaleurs, France 3 et le Comité national de défense contre l’alcoolisme recommandaient de boire de la bière !

Été 1975, le pays avait dû faire face à de très fortes chaleurs. Et pour s’en prémunir, la santé publique et les médias livraient des conseils plutôt surprenants. En témoigne ce reportage très ‘drôle’ de France 3 archivé par l’INA et ressorti par Franceinfo.

La séquence en question vantait les vertus de la bière comme désaltérant.

« On peut en boire 1,5 litre par jour sans danger pour la santé. »

« Les gens ont soif, on vend des diabolos menthe, on vend des Vittel, on vend des jus de fruit, mais enfin quand même il faut dire une chose, la bière étant la boisson préférée de la région, on en boit quand même. Habituellement on en boit une, là on en boit deux, trois ou quatre… », témoigne un cafetier au journaliste de France 3 Nord Pas-de-Calais, Yves Sécher.

« La bière, ce n’est pas mauvais pour la santé à condition d’être raisonnable bien sûr. Le comité national de défense contre l’alcoolisme affirme qu’on peut en boire 1,5 litre par jour sans danger pour la santé. De quoi se désaltérer dans une journée. Et puis pourquoi s’en priver ? C’est nous-mêmes dans le Nord qui en fabriquons et on en fabrique beaucoup. », affirme le journaliste

Aujourd’hui, les pouvoirs publics mettent en garde contre les dangers de l’alcool en cas de canicule. En effet, la bière très diurétique, contribue à déshydrater l’organisme.

En cas de fortes chaleurs, les boissons sans alcool sont donc à privilégier, notamment l’eau.

