L’Acrophobie

Comment surmonter son vertige et sa peur du vide

Comme toute phobie, la peur du vide gâche la vie. Mais ce n’est pas une fatalité. On peut s’en débarrasser par soi-même grâce à des exercices de déconditionnement.

Se promener en montagne, faire un tour de grande roue… pour certains, ces plaisirs sont exclus.

« Au lieu d’analyser les choses objectivement, le cerveau des personnes phobiques imagine des situations dangereuses et les transforme en scenarii plausibles. Par exemple, si vous êtes sur le bord d’un pont, il envisage que la rambarde puisse se casser. », explique Vincent Trybou, psychologue.

L’angoisse produite est interprétée comme une preuve que la situation est effectivement dangereuse, et la boucle de la phobie se renforce. Pour en sortir, il faut affronter ce qui nous fait peur.

En amont : se déconditionner pas à pas de sa phobie

« Il s’agit de se confronter aux situations problématiques, pour faire comprendre au cerveau qu’elles ne sont pas dangereuses et qu’il doit cesser de déclencher les mécanismes de l’anxiété. », poursuit le psychologue.

1.- Lister toutes les situations angoissantes en les triant selon leur niveau de difficultés, de 1 à 4 : “faisable”, “dur”, “vraiment dur”, et “très dur”.

2.- Se désensibiliser méthodiquement. « Dans les jours qui suivent, commencez par les situations de niveau 1 et 2. À chaque fois, notez combien de temps vous tenez et votre niveau de stress sur une échelle de 1 à 10. », recommande Vincent Trybou. Selon le degré de phobie, le premier exercice peut consister à monter sur un tabouret, ou à s’approcher d’une baie vitrée ou d’un balcon. On reste pendant une minute, en respirant lentement, puis on recule pour faire une pause, et on recommence. On répète l’exercice 10 à 15 fois, jusqu’à ce que l’on se sente à l’aise, avant d’augmenter la difficulté.

3.- Gérer l’anxiété. « Rappelez-vous qu’il s’agit d’un phénomène chimique dans votre cerveau, et que votre angoisse n’a rien à voir avec la situation réelle. Elle doit vite s’atténuer avec la répétition. », conseille le thérapeute, Si vous ne parvenez pas à passer à l’étape supérieure, cela peut signifier que vous avez besoin de l’aide d’un spécialiste.

Pendant : les gestes qui apaisent son vertige

1.- Respirer lentement. L’angoisse accélère la respiration, entraînant une sensation d’oppression, l’élévation du rythme cardiaque, la tête qui tourne… « Respirez lentement, six secondes pour chaque inspiration et autant pour l’expiration. », dit Vincent Trybou. Se concentrer sur son souffle permet de se détendre et fait disparaître les manifestations physiques de l’angoisse.

2.- Fixer son regard. On ne regarde ni en bas ni en haut. La tête droite, on place son regard sur un objet éloigné.

3.- Marcher lentement. Cela permet d’avoir la sensation de garder le contrôle, et d’atténuer les manifestations du vertige.

