Time : 2 mn 23

Médicaments avec codéine

La nouvelle drogue des ados

Depuis le 12 juillet 2017, les médicaments à base de codéine ne sont plus en vente libre. Et pour cause : ils sont devenus la nouvelle drogue des jeunes qui peut tuer en une seule prise d’un arrêt cardio-respiratoire !

Et si votre ado ne sait pas comment faire, pas de problème ! Il trouvera toutes les informations sur Internet !

S’il peut, il ira acheter plusieurs boîtes de médicaments anti-douleur à base de codéine (Codoliprane, Klipal Codéiné, Algicalm…) si possible dans plusieurs pharmacies pour ne pas risquer d’éveiller les soupçons éventuels de pharmaciens consciencieux.

Ensuite, il écrasera bien les comprimés et les mélangera à de l’eau froide.

Enfin, il filtrera le mélange avec un simple filtre à café, et il récupérera l’extrait pur de codéine concentré.

Votre ado est prêt pour le grand saut !

Sur le net, on vous conseille quand même de mélanger la codéine pure à du Sprite pour que cela soit moins amer, à un antihistaminique pour éviter démangeaisons et vomissements dus à la codéine, et à un colorant violet, pour que ce soit plus « fun » (« Purple Drank » « Syzzurp » ou « Lean ») ….

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Témoignage de Christelle Cebo, la maman de Pauline

Notre fille, Pauline, 16 ans, est décédée le 2 mai 2017 après 10 jours de coma, conséquence d’une overdose aux opiacés après ingestion de comprimés anti-douleur à base de codéine.

Dix jours de coma, dix jours à voir le corps de notre fille pris de tremblements, de soubresauts, de hoquets incontrôlés de tout son fragile petit corps- des myoclonies, terme médical et certitude que son cerveau avait été irrémédiablement détruit par l’absence d’apport d’oxygène suite à la dépression respiratoire provoquée par la codéine…

Dix jours de bruits insupportables de machines, de bip en tous genres, à vous faire siffler les oreilles quand d’aventure vous rentriez chez vous prendre une douche et dormir quelques heures …dix jours d’espoir, pour finalement entendre : « Madame, la décision médicale a été prise, le cerveau de Pauline est irrémédiablement détruit, dites-nous QUAND arrêter l’assistance respiratoire de votre fille. »…

Comment accepter que Pauline, une jolie jeune fille de 16 ans, brillante (elle était en 1ère S et voulait faire médecine..), pleine d’esprit, et éprise de sports extrêmes puisse MOURIR aussi stupidement après avoir acheté LIBREMENT en pharmacie des médicaments à base d’opiacés et avoir suivi les « conseils » de quelques internautes irresponsables…

Pauline laisse derrière elle des parents, des petites sœurs aimées, des amis effondrés de douleur …

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

La codéine (ou méthylmorphine) est un opiacé, une molécule de la même famille que la MORPHINE ou l’HEROINE. Elle est utilisée à visée antalgique :

Codoliprane.

Klipal codéine.

Lipal codéine.

Dafalgan codéine.

Lindilane,

…et comme antitussif :

Néo-codion.

Euphon.

Thiopectol,

…mais c’est aussi un médicament détourné de son usage bien connu par les utilisateurs de DROGUES pour ses propriétés opiacés en auto-substitution de l’héroïne, mais aussi désormais en usage récréatif pour les adolescents en quête de sensations.

Certains pays comme l’Allemagne, les Etats-Unis, le Japon et l’Australie viennent de promulguer une nouvelle loi d’interdiction la vente de codéine sans ordonnance afin de prévenir les dérives d’utilisation de ce médicament antidouleur en particulier par des adolescents en quête de sensations fortes lors de soirées alcoolisées (1 444 décès en Australie dus à des overdoses de codéine entre 2000 et 2013).

Des trafics de médicaments à base de codéine et des initiations à leur utilisation se répandent dans les établissements scolaires, en particulier dans les lycées.

-. STOP à l’HYPOCRISIE DES LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES qui pour des raisons financières, ferment les yeux sur les dérives liées à ces médicaments.

-. STOP à l’HYPOCRISIE DES POUVOIRS PUBLICS qui sont trop heureux de trouver là une solution aux « salles de shoot », polémiques et coûteuses.

-. STOP à l’INCONSCIENCE DE CERTAINS PHARMACIENS qui sont davantage des commerçants que des professionnels de santé…

Source :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Codéine

http://drogues.blog.lemonde.fr/2014/12/19/purple-drank-la-nouvelle-drogue-des-ados/

https://www.science-et-vie.com/article/antidouleurs-a-la-codeine-alerte-a-l-addiction-cachee-8380

https://www.newscientist.com/article/2116813-australia-bans-non-prescription-codeine-to-fight-opioid-crisis/

http://www.parismatch.com/Actu/Societe/Pauline-morte-par-overdose-doit-on-interdire-la-vente-libre-de-codeine-1286012

https://www.mja.com.au/journal/2015/203/7/trends-and-characteristics-accidental-and-intentional-codeine-overdose-deaths

http://www.bfmtv.com/societe/les-medicaments-a-base-de-codeine-detournes-en-drogue-et-prises-par-les-adolescents-1214412.html

https://www.psychoactif.org/blogs/Sujet-du-mois-La-codeine-sur-ordonnance_2767_1.html?from=encemomentd#b2767

http://www.leparisien.fr/societe/apres-l-overdose-a-la-codeine-de-sa-fille-christelle-lutte-pour-savoir-pourquoi-elle-est-decedee-09-06-2017-7032219.php

http://www.leparisien.fr/fait-du-jour/alerte-a-la-codeine-medicament-detourne-en-nouvelle-drogue-a-la-mode-09-06-2017-7032417.php

https://www.change.org/p/médicaments-avec-codéine-interdisons-la-vente-libre-de-la-nouvelle-drogue-des-ados?recruiter=776399653&utm_source=share_petition&utm_campaign=share_facebook_responsive&utm_medium=whatsapp&utm_content=nafta_whatsapp_sharetext_fr_fr:control