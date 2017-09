Jacques Brel – La bêtise humaine

Time : 1 mn 04

La bêtise humaine

« La bêtise, c’est la mauvaise fée du monde, c’est la sorcière du monde. Il n’y a pas de gens méchants, il y a des gens bêtes. Mais ce n’est pas de leur faute. Mais il y a des gens qui ont peur. Et ça c’est de leur faute. »

.

« La bêtise c’est de la paresse. La bêtise c’est un type qui vit, et il se dit : ça me suffit. Ça me suffit. Je vis, je vais bien, ça me suffit. Et il se botte pas le cul tous les matins en disant : c’est pas assez, tu ne sais pas assez de choses, tu ne vois pas assez de choses, tu ne fais pas assez de choses. C’est de la paresse je crois la bêtise. Une espèce de graisse autour du cœur qui arrive ; une graisse autour du cerveau. Je crois que c’est ça. »

Jacques Brel (1929 – 1978), auteur-compositeur-interprète, poète, acteur et réalisateur belge francophone

Interview RTB, 1971