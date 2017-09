Résumé SOTT : Changements Météorologiques Extrêmes

Time : 22 mn 39 [Juin 2017]

Time : 23 mn 51 [Juillet 2017]

Time : 21 mn 08 [Août 2017]

Conditions météorologiques extrêmes

Révolte de la planète et météorites

Alors qu’une grande partie du monde occidental et des médias qui leur sont associés se concentrent sur les ouragans Harvey et Irma depuis une dizaine de jours, vous pourriez être pardonnés de penser que le reste du monde était parallèlement relativement paisible, d’un point de vue climatique. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. En fait, l’ouragan Harvey s’est manifesté à la fin d’un autre mois de météorologie « anormale » et gravement destructrice dans le monde, dont certaines ont fait de Harvey un aspect relativement bénin.

Coulée de boue – Chine – Shenzhen

En prenant en compte les nouveaux records d’inondations « historiques » sur presque tous les continents associés aux glissements de terrain mortels qui s’ensuivent et le nombre alarmant de violentes tempêtes et de feux de forêt hors de contrôle, le chaos climatique et environnemental a une fois encore défini la réalité de la vie sur la planète Terre en août.

Australie – Melbourne – 2017

Les changements terrestres et la connexion anthropocosmique

Errements du Jet Stream, ralentissements du Gulf Stream, ouragans, tremblements de terre, éruptions volcaniques, bolides météoriques, tornades, déluges, dolines et nuages noctulescents sont en augmentation depuis le passage au 21ème siècle.

La vision des partisans du réchauffement planétaire anthropique s’avère-t-elle juste ou est-ce que quelque chose d’autre, quelque chose de bien plus important, se déroule sur notre planète ?

Alors que pour la science conventionnelle ces changements terrestres n’ont aucun rapport entre eux, Pierre Lescaudron applique les conclusions du paradigme de l’Univers électrique et les découvertes de la physique des plasmas pour suggérer qu’ils pourraient en réalité être intimement liés et dériver d’une seule cause commune : le rapprochement du « jumeau » de notre Soleil et de l’essaim cométaire qui l’accompagne.

Grâce aux archives historiques, l’auteur dévoile une forte corrélation entre périodes d’oppression autoritariste et désastres naturels catastrophiques d’origine cosmique.

De par ses références aux recherches métaphysiques et à la théorie de l’information, Les changements terrestres et la connexion anthropocosmique tente de manière innovante de réconcilier la science moderne avec la compréhension ancestrale que l’esprit humain et les niveaux d’expérience humaine collective peuvent influencer les phénomènes cosmiques et terrestres.

Abordant un vaste registre de domaines scientifiques et comportant plus de 250 illustrations et de 1 000 sources, Les changements terrestres et la connexion anthropocosmique s offre sous un format accessible à tous ceux qui souhaitent comprendre les signes de nos temps.

Doline – Gouffre – Guatemala

Tremblement de Terre – Mexico – 2017

Ouragan Jose – 2017

Nuages noctulescents

Note de SOTT :

Pour mieux comprendre ce qui se passe, consultez le livre ‘Les changements terrestres et la connexion anthropocosmique’, que nous avons récemment publié en français.