Pyramides de Bosnie : La Révolution de l’Histoire – Dr Semir Osmanagich

Un texte ancien de 25 000 ans découvert dans la grande

pyramide de Bosnie a été traduit, ce qu’il dit est

extraordinaire

Dr Semir Osmanagic

Pouvons-nous dire que nous connaissions vraiment le passé ? Et bien, il semblerait que non. Ce que nous pensions savoir change constamment à la lumière de nouvelles découvertes.

Une récente datation au carbone pratiquée sur la pyramide de Bosnie prouve qu’elle serait âgée d’au moins 25 000 ans.

La plupart des scientifiques et historiens pensent pourtant que la civilisation humaine a démarré il y a environ 5 000 ans avec les Sumériens et les Babyloniens. Cela jusqu’à ce que la découverte d’artefacts fasse reculer les limites. Ces découvertes suggèrent qu’il y avait une civilisation préhistorique autour du monde qui a dû être très avancée.

Deux archéologues italiens, le Dr Ricardo Brett et Niccolo Bisconti ont trouvé un fragment de matériau organique dans la pyramide bosniaque.

Ils ont pu dater au carbone le matériau et en même temps la pyramide elle-même. Cette datation au carbone place la pyramide 20 000 ans avant les civilisations sumérienne et babylonienne.

Quand les pyramides bosniaques ont été découvertes en 2005, les chercheurs n’ont pu mesurer que l’âge du sol de surface qui recouvrait la pyramide, qui a environ 12 000 ans.

Dr Semir Osmanagic

Dr Semir Osmanagich, directeur de recherche sur les pyramides bosniaques :

« Les matières organiques trouvées sur la pyramide du soleil et des analyses biologiques nous disent que les pyramides ont plus de 12.500 ans. Les plus anciennes de la planète. »

« On peut se demander comment une pyramide aussi énorme a pu rester ignorée en Europe pendant tant d’années. Jusqu’à sa découverte on ne la connaissait que sous le nom de colline de Visoko. C’est vrai, on pensait que c’était une colline, ce qui n’est pas surprenant à en juger par sa taille et par le fait qu’elle soit couverte de terre et de végétation. »

« Aucune entrée dans la pyramide n’avait été découverte jusqu’ici, mais un réseau intriqué de tunnels sous la pyramide est mis lentement à jour. »

« Sous la vallée des pyramides de Bosnie, il existe le plus long réseau souterrain de tunnels. Il se poursuit sur des dizaines de kilomètres. Et dans ces tunnels, on a découvert d’immenses blocs de céramique pesant jusqu’à plus de 800 kg. »

« Il y a toujours des scientifiques et des archéologues qui s’opposent à l’idée d’anciennes civilisations antérieures à 5 000 ans. Pourtant cette récente découverte soutient la théorie que des civilisations hautement évoluées ont existé avant le début de notre civilisation actuelle. »

Le Dr Semir Osmanagich nous explique à quand remontent ces constructions, et comment elles furent conçues comme un énorme générateur d’énergie.

Il fait le parallèle avec d’autres monuments dans le monde, et nous montre en quoi ces découvertes imposent de repenser complètement l’Histoire de l’Humanité.

Le texte retrouvé dans la pyramide et traduite par une équipe américaine est subjuguant.

Le passage qui en parle se situe à 18 min dans la vidéo, mais nous vous conseillons de la voir en entier.

Cette révélation confirme les autres informations divulguées par les militaires/CIA lanceurs d’alerte ainsi que les textes anciens retrouvés partout sur Terre et qui nous parlent de ces portes des étoiles.

Hollywood a eu pour mission de mettre à l’écran ces informations réelles pour en faire de la science-fiction dans l’esprit des gens. Mais rien ne pourra résister à la divulgation de ce qui se passe réellement sur cette planète.

Dr Semir Osmanagic

