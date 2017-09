Chaque année en France, 11 000 enfants disparaissent et ne sont pas retrouvés

Journée internationale des enfants disparus : 5 disparitions par heure en France Chaque année dans l’hexagone 49 000 enfants disparaissent. Le 25 mai, la journée internationale des enfants disparus met en avant la lutte des parents.

49 000 enfants disparaissent chaque année en France

Un chiffre effrayant, bien que la grande majorité des enfants soit retrouvés après des fugues brèves. Mais 11 000 restent introuvables d’une année sur l’autre. Ce jeudi 25 mai, pour la journée internationale des enfants disparus, un puzzle avec les photos d’enfants disparus était assemblé place de la République à Paris, par des parents dont les enfants sont portés disparus.

Lucas, Sharazed, Habib, Marion… Leurs parents ne cessent d’espérer leur retour.

« On est très mal, on culpabilise forcément. », raconte Margarette qui pose le portrait d’Ophélie, sa fille disparue depuis le 30 avril 2016. Une autre maman, Nathalie, la réconforte. Elle aussi est venue, comme elle le fait chaque année.

« C’est un symbole d’union parce qu’un puzzle ça se reconstitue. », rappelle celle dont le fils Mathis a disparu il y a 6 ans.

Sous l’égide du Centre français de protection de l’enfance, ces parents viennent trouver du réconfort et garder l’espoir. Pour toutes les personnes dans le même cas ou en cas d’information, le 116 000 est un numéro disponible 24h sur 24h. Car chaque heure, 5 enfants disparaissent en France.

Combien d’enfants jamais retrouvés ? « On n’en a aucune idée, c’est un flux permanent d’entrées et de sorties.», explique la directrice de l’association, qui appelle à une « coopération renforcée » des pays européens autour du numéro d’urgence 116 000, instauré en 2007 pour permettre aux familles de signaler la disparition d’un mineur. En théorie, quand un enfant disparaît, le réflexe des parents est d’aller au commissariat. Mais lorsque cette première démarche est enregistrée, ils se retrouvent souvent sans véritable réponse, dans une détresse psychologique immense durant des semaines, des mois, voire des années. Une enquête n’est pas toujours ouverte (notamment pour les enfants de plus de 12 ans), « Ce qui nourrit un sentiment d’anxiété supplémentaire. » pour les familles, souligne Anne Larcher.

Lorsque le mineur disparu a atteint la majorité, il arrive aussi que police et justice referment les dossiers, laissant « les familles totalement seules ». C’est ici que le CFPE -Enfants disparus intervient. L’association, qui coordonne les activités du 116 000 en France, propose aux familles un accompagnement psychologique et juridique dès les premiers moments du drame. Elle aide à gérer l’attente, à se préparer au retour ou non de l’enfant, mais surtout à « engager toutes les démarches juridiques nécessaires », explique Anne Larcher, qui rappelle que leur but « n’est pas de se substituer aux forces de police et de gendarmerie. » mais de « travailler avec elles. », de façon complémentaire.

Pour autant, ce numéro d’urgence reste mal connu en France, des familles, voire des services de police ou de gendarmerie. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : l’année passée, la ligne française du 116 000 n’a enregistré que 1 208 appels signalant des disparitions, un chiffre « ridicule » selon la directrice, qui espère que cette journée internationale sensibilisera un maximum de personnes. Elle souhaite également que celle-ci soit l’occasion de briser le « tabou français » sur la disparition des mineurs, encore renvoyée aujourd’hui au registre des « faits divers ».

Déplorant la suppression récente du ministère de la Famille et de l’Enfance, elle a également insisté sur la transversalité de ce sujet qui rejoint à la fois « celui des trafics d’enfants et des réseaux de prostitution. ». Présente à ses côtés, Isabelle Jégouzo, cheffe de la représentation en France de la Commission européenne, a quant à elle rappelé le soutien de l’UE, qui a déjà investi 7,5 millions d’euros pour la mise en place du 116 000, mais aussi « l’efficacité du système de Schengen », qui contrôle chaque mineur aux frontières, en se référant au fichier européen des personnes disparues.

