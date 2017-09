Contrôler et embrigader les masses selon notre volonté et sans qu’elles en prennent conscience

Edaward L.Bernays (1891 – 1995)

Edaward Bernays, neveu de Freud et qui devient (avec Ivy Lee) le père fondateur des relations publiques modernes, plaidait pour la mise en œuvre d’une « psychologie » permettant d’orienter l’opinion publique.

« Si nous comprenons les mécanismes et les mobiles propres au fonctionnement de l’esprit de groupe, il devient possible de contrôler et d’embrigader les masses selon notre volonté et sans qu’elles en prennent conscience. […] La psychologie des masses étant encore loin d’être une science exacte et les mystères des ressorts qui font mouvoir les hommes ne sont pas tous élucidés, tant s’en faut. Mais au moins la théorie et la pratique se sont combinés avec assez de succès pour nous permettre de savoir que dans certains cas nous pouvons modifier l’opinion publique jusqu’à un certain point […] en faisant jouer certains mécanismes. »

Voués à suivre avant tous les rythmes industriels, les psychologues sociaux virent dans la machine le modèle universel de la vie sociale. Pour maitriser les masses, il fallait que les gens, comme le monde qu’ils habitaient, adoptent une mentalité mécanique, c’est-à-dire que leurs réactions soient prévisibles et ne traduisent aucune aspiration à l’autonomie. Tout comme l’appareil industriel fabriquait des biens normalisés, de même les psychologues de la consommation cherchèrent à forger un concept de « masse » « aux caractéristiques mentales et sociales pratiquement homogènes ».

La société de l’indécence – Publicité et genèse de la société de consommation. 5. Consommation et changement social. Stuart Ewen, P. 119.

Edaward L.Bernays, Propaganda, 1928, Pp.47-48.

GOODE et POWEL, Pp. 102.-103.

Captains of Consciousness : Advertising (1976).