Glyphosate dans les céréales : Un petit peu de Roundup au petit-déjeuner…

Glyphosate dans les céréales

Du Roundup au petit-déjeuner

Selon les tests réalisés par l’ONG Générations Futures, des résidus de glyphosate, une substance classée « cancérogène probable » et présente dans le très controversé herbicide Roundup, ont été retrouvés dans 18 échantillons à base de céréales dont 8 céréales pour petit-déjeuner.

Que prenez-vous au petit-déjeuner ? Des céréales ? Parmi vos produits préférés les All Bran Fruit’n Fibre de Kellogg’s, les Granola flocons d’avoines grillés aux pommes de Jordans ou encore le Muesli d’Alpen Swiss figurent en bonne place dans vos placards ? Tout comme les Weetabix Original, Muesli Jordan Country crisp ou les Country store Kellogs ? Sachez qu’ils contiennent des résidus de glyphosate, une substance active présente dans le très controversé herbicide Roundup, vendu par la firme Monsanto, selon les résultats des tests réalisées par l’ONG Générations Futures. Cette dernière avait déjà révélé la présence de traces de pesticides dans les mueslis du petit dej’ en octobre 2016.

Rendues publiques ce jeudi 14 septembre, les conclusions des nouvelles analyses ont mis en évidence la présence du glyphosate, classé comme « cancérogène probable » par une agence de l’ONU, dans 18 échantillons à base de céréales, dont 8 céréales pour petit-déjeuner achetés dans plusieurs supermarchés à Paris et en Picardie. Sur ces 8 céréales, 7 contenaient donc du glyphosate, soit 87,5%. Les concentrations retrouvées allant jusqu’à 40 microgrammes/kg.

Pour François Veillerette, porte-parole et directeur de Générations Futures, il y a par conséquent « Urgence pour l’Union européenne à renoncer à l’usage de cette molécule (…) et à faire évoluer en profondeur son modèle agricole devenu trop dépendant des pesticides de synthèse. ». Car au mois de juillet, la Commission européenne a proposé le renouvellement pour dix ans de la licence du glyphosate censée expirer fin 2017. Le vote pourrait se tenir dès le mois prochain, le 5 ou 6 octobre lors d’un comité d’experts.

Du glyphosate présent dans une dizaine d’autres produits

Or le glyphosate est présent dans une dizaine d’autres produits alimentaires, également testés par Générations Futures, à l’instar des légumineuses (légumes secs comme les lentilles, les pois chiches et les petits pois, etc.) et des pâtes. Les concentrations de glyphosate retrouvées atteignant même 2 100 microgrammes/kg dans un échantillon de lentilles sèches. Parmi les légumineuses et notamment les lentilles, les produits lentilles vertes Vivien Paille et lentilles blondes Leader Price ainsi que les pois chiches St Eloi et Leader Price font partie des produits incriminés par l’ONG, précise France Info.

Pressées par l’opinion publique, les autorités françaises notamment ont annoncé fin août qu’elles ne voteraient pas en faveur du renouvellement de la licence du glyphosate. La France pourrait jouer un rôle décisif lors du vote : une majorité qualifiée (55% des États membres représentant 65% de la population de l’Union) est effectivement requise pour faire adopter la mesure.

