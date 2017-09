L’imposture New-Age : Une idéologie basée sur le néo-paganisme au service du NOM

Note :

Après avoir pris connaissance de cette publication (texte et vidéo) qui sous bien des aspects se veut dérangeante, prenez le temps de compulser les sources : notamment les références relatives au néo-paganisme et à la Lucis trust.

Bien à vous.

L’idéologie du New-Age

Michel Lacroix

L’entrée prochaine dans une ère de paix et de spiritualité, la vision globalisante du monde, ainsi que la nécessité d’une transformation personnelle, sont les thèmes majeurs du New-Age qui, loin d’être un « fourre-tout » ésotérique, forme une idéologie cohérente.

Selon le philosophe Michel Lacroix, cette pensée fait peser de graves dangers sur l’individu et sur la société. Une idéologie de la totalité ne risque-t-elle pas de devenir une idéologie totalitaire ?

Les idées politiques du New-Age

Au premier abord, le Nouvel Age semble se situer en dehors de la politique. Il n’a pas de visibilité institutionnelle. Il ne se réclame d’aucun parti. On a l’impression qu’il s’adresse à des individus désincarnés, délivrés de toute attache sociale, professionnelle, civile, syndicale, familiale, et qui sont occupés exclusivement de leur vie intérieure. Mais derrière l’arbre de l’apolitisme se cache la forêt des ambiguïtés et des non-dits. Ainsi, on ne tarde pas à deviner la silhouette d’un ordre mondial autoritaire.

A la base des idées politiques du Nouvel Age, il y a derechef le holisme. Le holisme est la pierre de touche qui permet de juger, en premier lieu, la valeur de la politique actuelle, et le diagnostic est accablant. Quel est le défaut de cette politique ? Le manque de vision globale. La politique menée par les gouvernements actuels n’est holistique ni dans ses finalités, ni dans ses moyens. Or, les vraies questions d’aujourd’hui, souligne le Nouvel Age, sont d’échelle planétaire. C’est le monde dans sa globalité qui est en péril, en raison des problèmes écologiques, de l’épuisement des ressources, de la surpopulation, du fossé économique entre les deux hémisphères, du gigantesque arsenal nucléaire et de l’instabilité politique. Le sort des générations futures est incertain et l’extinction complète du genre humain fait désormais partie du possible. Face à ces enjeux, il faudrait une prise de conscience globale, une politique de sauvegarde de la planète, une volonté ferme de prendre les commandes du « vaisseau spatial Terre ». Mais la politique actuelle, enfermée dans l’horizon de ses petites questions, n’est pas à la hauteur de ces exigences. Les gouvernants ont des conceptions périmées, ils n’ont pas atteint un degré de conscience suffisant, ils ne sont pas assez « illuminés ». Il est donc suicidaire, estime le Nouvel Age, de continuer à leur confier les intérêts de la planète.

De plus, nos institutions politiques sont archaïques. Tributaires du vieux paradigme, elles en sont encore au stade du morcellement et de la séparation, et c’est la raison de leur inefficacité. En mettant en avant le holisme, en disant non à la politique fragmentée et « séparatiste », le Nouvel Age dit non à la démocratie. Après tout, le dogme holistique contredit sur un point capital le principe même qui est à la base des régimes démocratiques : je veux parler de la « séparation des pouvoirs » législatif, exécutif et judiciaire qui est la clé de voûte de notre démocratie représentative. Elle n’a évidemment aucune valeur pour une idéologie qui préconise le dépassement de l’état de séparation… Le non à la démocratie se double d’ailleurs d’un non tout aussi catégorique à l’État-nation et au principe de la souveraineté nationale. Le puzzle de cent quatre-vingt-dix nations composant le tissu international ne donne-t-il pas une pitoyable impression de morcellement ? Prisonniers de leurs frontières, les États s’avèrent incapables de faire face aux grands enjeux planétaires.

Il faut donc mettre en place un nouvel ordre politique, et le Nouvel Age indique les deux piliers sur lesquels il devra reposer : ce sont d’une part le moi, tel qu’il résulte de la transformation personnelle, et d’autre part Gaïa, dont l’unification est scellée par l’apparition du Cerveau global.

La fin du citoyen

Le moi, d’abord. L’un des axiomes les plus constants du Nouvel Age énonce que toute vraie politique découle en dernière instance de la source de l’intériorité. La politique n’est pas une pièce qui se joue sur la scène publique, sur une agora, dans des Assemblées, dans des cabinets gouvernementaux. Le seul facteur de changement global, c’est le changement individuel. « Si la conscience individuelle change, le monde lui-même changera. » Tel est l’un des principes directeurs de la politique du Nouvel Age. Les individus engagés dans leur transformation personnelle n’ont pas à formuler de projet de société; ils n’ont pas à élaborer de doctrine politique, économique, sociale. Ils n’ont pas à se préoccuper d’agir en citoyens ordinaires, à militer dans la société civile, car le véritable changement de société s’opérera d’une manière indirecte : c’est en transformant leur propre conscience qu’ils transformeront ipso facto la civilisation. Loin d’exclure les problèmes de la cité, le travail sur la conscience est le seul moyen efficace de leur apporter une solution. Un adepte qui « entre en méditation » n’éprouve donc pas le sentiment qu’il fuit la réalité, et les maîtres spirituels du Nouvel Age l’encouragent dans la voie de l’intériorité, à l’instar de Graf von Dürckheim qui introduisait les séances de méditation par ces mots : « Nous pratiquons la méditation pour que, là où nous sommes assis, le monde soit un peu plus en ordre. »

N’importe quel problème politique peut être résolu ainsi, par la mise en œuvre de la transformation personnelle et de la méditation. Soit par exemple le problème de la guerre. D’où viennent les conflits entre les hommes ? La réponse est simple : de l’illusion de l’état de séparation, qui fait croire aux hommes qu’ils sont des êtres distincts les uns des autres. Pour peu qu’ils arrivent à dissiper cette illusion et à percevoir le monde d’une manière holistique, la violence disparaîtra comme un mauvais nuage. Il n’y a que grâce à la descente en ondes alpha qu’on surmonte les divisions et qu’on désamorce les conflits, car le moi se confond alors avec autrui dans une unité essentielle, de sorte qu’il n’y a plus d’agressivité ni d’antipathie. Notons que le Nouvel Age se garde de condamner la guerre au nom de l’éthique. Son approche n’est pas moralisatrice.

Il ne s’agit pas de mettre en œuvre une politique volontariste en faveur de la paix. On ne dit pas « tu dois », « vous devez », « faites ceci », car des injonctions de ce type impliqueraient un dualisme de l’être et du devoir-être, et un tel dualisme contredirait le principe de la non-séparation. La solution est beaucoup plus simple : grâce à la transformation personnelle, c’est la réalité même de la guerre qui s’évanouit : « Avec le nouveau paradigme, la guerre devient impossible. », affirme Marylin Ferguson.

Partant de ce principe, la secte Méditation transcendantale proposa au président Bush, en 1991, une méditation collective afin de mettre fin à la guerre du Golfe. A la même époque, Jacques Castermane, animateur d’un centre de développement personnel très connu, déclarait à propos du plan américain de Nouvel Ordre mondial : « Seule la transformation de la personne individuelle représente la matière première du Nouvel Ordre tant espéré. »

Comment expliquer une telle action du changement intérieur ? D’où ce dernier tient-il le pouvoir de catalyser le changement extérieur ? L’explication réside dans la correspondance entre la partie et le tout, entre l’homme et l’Univers, qui est postulée par le holisme. Le corps politique que constitue la planète des humains est comparable à un hologramme où chaque partie contient l’ensemble des informations relatives à l’image complète. Les individus qui le composent sont autant de fragments de ce grand hologramme planétaire de sorte que chacun d’eux récapitule toute la planète. Chaque homme est donc en droit de dire : « Je suis un résumé de tout l’Univers. », et il n’a plus qu’à se recueillir en lui-même pour découvrir non seulement la clé de la connaissance universelle mais aussi le pouvoir d’agir sur le tout. En vertu de la théorie de l’homme-microcosme, avoir le souci de soi, c’est avoir le souci du monde.

Les conséquences d’un tel point de vue sont faciles à prévoir. La politique du Nouvel Age est aspirée avec une force irrésistible vers la sphère étroite du moi. Plus rien ne peut freiner la dérive vers le solipsisme (1). Le holisme encourage les comportements de repli, et prononce ainsi l’acte de décès de toute vie politique et sociale digne de ce nom. Dès lors que le principe du changement réside dans l’intériorité, pourquoi participer au débat public, pourquoi agir, lutter ? Il est clair que l’engagement de l’individu dans la méditation va de pair avec le désengagement vis-à-vis de la politique et de la société civile. A mesure que la « conscience s’élargit », le champ politique et social se réduit comme une peau de chagrin. Que reste-t-il même de la notion de citoyen ? Car un citoyen est un individu qui ne perd pas de vue le fait qu’il est distinct de ses semblables, et la conscience de cette altérité lui permet d’accomplir les actes politiques essentiels que sont la discussion, la négociation, la lutte, le compromis. A l’évidence, cette conception de la polis, définie il y a près de deux mille cinq cents ans en Grèce, disparaît avec le Nouvel Age. Dans la perspective holistique, cela n’a aucun sens, non plus, d’analyser les rapports sociaux en termes de contrat entre citoyens. Le Nouvel Age nous montre donc une fois de plus qu’il remplit dans notre société une fonction éminemment idéologique : de même qu’il légitime les excès de la culture du moi, il couvre d’un voile flatteur certaines évolutions qui minent la démocratie moderne, en donnant sa caution à la déresponsabilisation politique.

Un gouvernement mondial

Gaïa constitue le second principe de la politique du Nouvel Age. Ainsi tient-on les deux extrémités de la chaîne. D’un côté, on a des individus libérés de leurs liens politiques, déchargés des obligations du contrat social. De l’autre se déploie l’immense champ de conscience planétaire formé par la coagulation des consciences individuelles. Étonnante synthèse de l’individualisme intégral et du collectivisme intégral ! Tout se passe comme si, aussitôt après avoir arraché les individus à la politique fragmentée, le Nouvel Age se hâtait de les jeter dans le grand chaudron du Cerveau global. Et, entre les deux, il n’y a plus rien ! Il n’y a plus d’étage intermédiaire, plus de « corps intermédiaire » entre le territoire du moi et la fusion planétaire. L’espace public qui s’étend entre la sphère privée et le Cerveau global se trouve pour ainsi dire évidé. La sphère du politique se referme sur du néant. Le citoyen disparaît, avec ses traditions, sa culture, sa patrie, ses fidélités, ses devoirs, pour faire place au nouvel Homo politicus, l’homme planétaire, voué corps et âme au service de Gaïa.

En faisant de la fusion dans Gaïa le principe directeur du nouvel ordre humain, le Nouvel Age planétarise définitivement la politique. Et cela conduit tout naturellement à préconiser la création d’institutions à l’échelle planétaire. Il faut donner au Cerveau global des organes de décision, de gestion, d’administration, autrement dit un gouvernement mondial. Seul un gouvernement mondial sera à même de piloter ce que la littérature du Nouvel Age se plaît à appeler le « vaisseau spatial Terre » (une belle métaphore techniciste, au demeurant…). Ces idées sont partagées, notons-le, par un grand nombre de leaders de sectes. Leur projet est un directoire mondial des affaires planétaires, qui serait assuré par les personnalités et les sectes parvenues au degré de conscience le plus élevé. On retrouve quelque chose d’identique chez World Goodwill (Bonne Volonté mondiale / Lucis Trust), qui formule un programme combinant l’idée d’un gouvernement mondial avec l’annonce d’un proche retour du ‘Christ’ sur la Terre. L’unification politique du globe sous la houlette du messianisme religieux…

Pour faire face aux problèmes de notre temps, le Nouvel Age rêve d’une aristocratie spirituelle dans le style d’un magistère de sociétés secrètes, d’une synarchie planétaire. Le mondialisme autoritaire, la coagulation des individus dans le Cerveau global, l’enrôlement dans la conscience mystico-planétaire, n’ont-ils pas quelques points communs avec les grandes cérémonies fascistes où le cœur d’un peuple entier vibrait à l’unisson ? Si les « new-agers » sont souvent des individualistes cultivant leur moi, il n’en reste pas moins vrai que la mystique de Gaïa s’apparente aux mythes collectifs de l’époque totalitaire. L’échelle est différente, car ce n’est pas une race qui est exaltée, ni un peuple, ni un État, mais la masse humaine tout entière, réunie dans le culte de Gaïa. Cependant, c’est la même ferveur collective, le même besoin de fusion, le même vertige de la dissolution individuelle.

Si, demain, un gouvernement mondial voyait le jour, il aurait besoin de s’appuyer sur une idéologie pour assurer sa légitimité, et il y a toutes les chances pour que le Nouvel Age consume cette idéologie… On peut sourire et se rassurer en se disant qu’on n’en est pas encore là. Mais prenons garde : ces fantasmes planétaires ne sont pas d’innocentes rêveries, car […] le Nouvel Age est une réserve d’idées pour les sectes. En attendant la révolution mondiale tant espérée, ces fantasmes autour de Gaïa servent d’alibi pour maintenir, à une plus petite échelle, la cohésion de ces sectes. Celles-ci utilisent le Nouvel Age pour construire méthodiquement leur microfascisme. Au nom des intérêts supérieurs de la planète, au nom du futur ordre mondial, les adeptes qui ont eu l’imprudence de se laisser enrôler sont pressés de se soumettre à la loi inflexible que leur dicte un maître, qui connaît le Vrai et le Bien. La vision holistique et les plans de salut planétaire servent cyniquement à légitimer l’embrigadement et l’exploitation.

Le New-Age propose des moyens et des méthodes pour accélérer un changement de paradigme. Dans cette « ambiance de qualitatif », le New-Age favorise l’émergence d’une société dite « alternative et holistique » associée à un retour à la nature et à des valeurs de liberté, d’égalité, de démocratie dont les slogans sont :

Ici et maintenant : devise d’Esalen.

Bien dans son corps bien dans sa tête.

Changer les consciences pour changer le monde.

Le New-Age vide de son sens toutes les traditions, en les épurant de tout ce qui les dérange. Comment procède-t-on, dans le New-Age, pour en arriver là ? En appliquant un filtre positiviste sur toute chose. Exactement comme le libéralisme. Le New-Age ne tire pas sa filiation des traditions anciennes, comme « il » essaye d’en convaincre, mais de la pensée libérale positiviste qui est typiquement l’idéologie qui domine notre époque. Le New-Age ne fait donc que se positionner à côté de celui-ci, comme alternative, mais absolument pas comme une avancée par rapport à celui-ci, comme son discours tend toujours à le faire croire.

Une nouvelle forme de totalitarisme

L’hypothèse que nous formulons est que le Nouvel Age est en train d’inventer une nouvelle forme de totalitarisme. Essayons d’en préciser la nature. Ce totalitarisme résulte de la conjugaison de deux idées majeures que le Nouvel Age place au centre de sa doctrine : la formation d’un champ de conscience planétaire d’une part, la crise écologique d’autre part. En joignant ces deux idées l’une à l’autre, on aboutit à l’affirmation suivante : le champ de conscience global est l’instrument qui va permettre de sauver la Terre.

Quel sort est réservé à la pensée dans cette doctrine qui met au premier plan le salut de Gaïa ? Il n’y a plus, pour la pensée humaine, d’autre impératif, d’autre horizon, que cette exigence de survie. Les valeurs vitales se trouvent désormais au sommet de l’échelle des valeurs. « Tout faire pour préserver la vie de Gaïa ! » Certes, en recevant un tel ordre de mission, les « new-agers » éprouvent la satisfaction de savoir qu’ils ne sont pas « jetés-dans-le-monde » sans raison. Leur vie a de nouveau du sens, mais ils ne tarderont pas à sentir combien la plénitude de sens peut être étouffante. Car l’impératif de survie met en place un implacable asservissement de l’esprit. La mission de sauver la Terre constitue une lettre de cadrage qui s’impose rigoureusement à toute réflexion humaine. Dans le monde que dessine l’idéologie du Nouvel Age, la pensée ne reconnaît plus qu’un seul maître : l’instinct vital. La loi suprême de l’esprit, c’est maintenant le primum vivere. La notion même d’humanité ne se trouve-t-elle pas, de ce fait, gravement atteinte ? La loi du primum vivere nous dépouille de notre qualité d’hommes : dans le nouvel ordre biologique, il n’y a plus d’hommes à proprement parler, il n’y a que des humains (le concept d’homme implique l’idée de l’universel, tandis que l’humain est un genre du vivant), c’est-à-dire une espèce luttant, au même titre que les autres, pour survivre. Le totalitarisme du Nouvel Age est un mélange de biologisme et d’antihumanisme.

Dans les années 20, Julien Benda dénonça dans La Trahison des clercs l’attrait des intellectuels pour les valeurs d’action, qu’incarnait alors le fascisme. Les clercs trahissaient l’universel au profit du pragmatisme. Le Nouvel Age ne répète-t-il pas, à sa manière, cette trahison ? Ce n’est plus comme autrefois à la force qu’il soumet la pensée, mais à l’impératif de survie. Toute activité mentale qui n’apporte pas de contribution au salut de Gaïa perd sa raison d’être. Dans ce cortex planétaire, dans ce grand organisme neuroélectronique, il n’y a donc pas de place pour la liberté de l’esprit. Immergé dans le transpersonnel, l’individu n’a pas plus d’indépendance que la cellule nerveuse parmi les dix milliards de neurones de la boîte crânienne. Gaïa indique à ses neurones le contenu de toute pensée possible, et l’injonction s’adresse particulièrement aux hommes de pensée… Aucun philosophe, écrivain, poète, artiste, expert, journaliste, homme de science, intellectuel, ne saurait se dérober à sa responsabilité planétaire. Nul autre objet n’est digne de retenir l’attention. Il est interdit de laisser divaguer sa pensée et son imagination, alors que l’état d’urgence est proclamé dans le village planétaire, interpellant chacun de ses habitants. Dans le champ de conscience global, il n’y a pas de place pour le libre examen, pour l’esprit critique. Aucune petite voix n’a le droit de faire entendre un son discordant dans le grand unisson planétaire. La loi du primum vivere sonne le glas de la pensée solitaire et de l’intelligence contestatrice. Une pensée qui a reçu la mission de gérer le réel peut-elle revendiquer le droit de dire non à ce réel ? Dans le nouvel ordre biologique, il n’est plus permis de s’évader vers l’idéal, de se rebeller au nom d’une utopie quelconque, bref de porter témoignage d’un autre monde, car il n’y a plus que ce monde-ci. Le monde devient unidimensionnel. La pensée est détournée des choses célestes et ramenée inexorablement aux choses terrestres. Il faut qu’elle renonce à ses penchants idéalistes. Elle n’est plus que la servante du réalisme.

Il y a deux mille cinq cents ans, les Grecs inventèrent la skholê, c’est-à-dire le loisir, pour ouvrir à l’esprit l’espace de la morale, du débat politique, de la philosophie, de l’esthétique, de la science désintéressée. Ainsi la pensée occidentale prit-elle son essor. Or le Nouvel Age s’oppose à cette notion de loisir. Il interrompt la tradition de la vita contemplativa. Il ne connaît que la pensée opérationnelle, la pensée gestionnaire, fonctionnarisée, soumise à la loi de l’efficacité. N’est-ce pas d’ailleurs cette suprématie de l’utile qu’exprime le slogan familier du Nouvel Age : « Penser de façon positive » ? La pensée positive est présentée par le Nouvel Age sous un jour flatteur, mais il se pourrait bien que cette positivité soit la négation même de la pensée. Car que reste-t-il de l’essence de la pensée si on lui ôte le loisir, la gratuité, et si on lui demande de rendre compte de ses résultats ? Cette « obligation de résultats » constitue, pensons-nous, un véritable désastre philosophique. Le règne de la liberté de l’esprit, commencé sous le ciel de la Grèce antique, risque de prendre fin dans le cockpit du « vaisseau spatial Terre », avec la conscience humaine asservie aux instruments de bord, branchée sur les mécanismes régulateurs de la Terre et servant de timonier spatial…

Telle est la forme inédite de totalitarisme qu’invente le Nouvel Age.

Michel Lacroix

Pesant plusieurs tonnes et d’une surface de deux mètres carrés, ce bloc taillé de magnétite encore appelée pierre aimant, repose sur une gigantesque colonne en béton armé plongeant bien au-delà des fondations pour prendre son assise sur le fond de roche de l’île de Manhattan. Cette colonne atypique parfaitement programmée dès la conception de l’immeuble a pour fonctions à la fois de supporter ce bloc mais également le relier au courant tellurique qui circule dans la croûte terrestre.

Cette pierre aimant est l’Autel de la très officielle salle de méditation de l’ONU que le secrétaire Général Suédois Dag Hammarskjold de l’époque offrit à la Lucis Trust (ex Lucifer Publishing Company ) en 1957.

Time : 13 mn 56

Lucis trust [The Lucifer Trust] – ONU

Note :

1) Solipsisme : théorie philosophique selon laquelle le sujet pensant ne peut admettre l’existence d’une autre réalité en dehors de lui-même.

Ouvrage :

L’idéologie du New-Age : Un exposé pour comprendre, un essai pour réfléchir – Michel Lacroix – Flammarion