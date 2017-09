Plage privatisée de La Baule : Nicolas Hulot valide la concession à Veolia, mécène de l’une de ses fondations

Plage de La Baule

Privatisation de la plage de La Baule

Nicolas Hulot valide la concession à Veolia

Depuis l’attribution de la gestion de la plage de La Baule au géant français des déchets et de l’eau, les commerçants dénoncent l’augmentation de la redevance. Nicolas Hulot a décidé toutefois de confirmer la concession de Veolia.

Le 23 août 2017, le ministre de la Transition écologique et solidaire Nicolas Hulot s’est dit opposé à la remise en cause de la concession de la plage de La Baule (Loire-Atlantique) à Veolia, en raison notamment des pénalités financières que cela impliquerait.

Or, en consultant le site de la Fondation pour la nature et l’homme (ex-Fondation Nicolas-Hulot pour la nature et l’homme), créée précisément par l’ancien animateur et producteur télévisé, il apparaît que le géant français de la gestion de l’eau et des déchets figure parmi les mécènes. De quoi jeter un doute sur l’impartialité de la décision du ministre.

Nicolas Hulot justifie toutefois le maintien de Veolia en mettant en avant les pénalités dont l’Etat devrait s’acquitter envers la multinationale si le contrat devait être rompu par la municipalité.

« #NicolasHulot aurait touché des salaires plus que juteux grâce à sa société #Eole

➡️https://t.co/iNZOM2NGHIpic.twitter.com/2E1i2TPAX4— RT France (@RTenfrancais) 5 juillet 2017 »

La multinationale française (jadis Compagnie générale des eaux) a en effet obtenu la gestion de la plus grande plage d’Europe en décembre 2016 et ce pour 12 ans.

Résultat, le montant total demandé par la multinationale pour 35 sous-concessions louées à des restaurateurs ou exploitants de clubs de jeux ou sportifs. Selon ces derniers, cités par 20 Minutes Nantes, le montant demandé par Veolia devrait plus que doubler dans les quatre années à venir, passant de 380 000 euros à 805 000 euros. Quoi qu’on en dise, la gestion privée de l’environnement, envisagé comme une marchandise, a un prix.

Ces généreux mécènes qui pourraient mettre le Ministre en difficulté

Le Canard Enchaîné pointe par ailleurs les confortables revenus que Nicolas Hulot a touchés ces dernières années. Il détiendrait en effet 99,9% des parts de la société Eole Conseil – dont il est le seul salarié – qui récolte les royalties rapportées par les ventes de produits Ushuaïa, gels douches et autres. Là encore, l’hebdomadaire souligne que TF1, à qui appartient la marque, a cédé la licence à “une dizaine de grands défenseurs de la nature”, dont L’Oréal ou Atoll. Grâce à un contrat avec la chaîne, l’ancien présentateur récupère une partie des royalties.

En 1992, deux ans après la création d’Eole Conseil, Nicolas Hulot aurait ainsi pu toucher 113.000 euros. A partir des années 2000, la société aurait réalisé entre 480.000 euros et 715 000 euros de chiffres d’affaires par an, selon le Canard Enchaîné. En 2013, Nicolas Hulot aurait pu se verser 290 000 euros de salaires et 66 000 euros de dividendes.

Depuis, les comptes de l’entreprise sont confidentiels…

Les gels douches Ushuaïa rapportent gros !

