Chine : Des dizaines de villes fantômes

Des dizaines de villes fantômes en Chine

Ambiance fin du monde en Chine où de très nombreuses villes sont totalement à l’abandon. Construites pour rien, ces villes fantômes sont un spectacle très impressionnant.

Dans toute la Chine, on trouve des villes fantômes dans lesquelles on ne croise que quelques habitants qui tentent de survivre dans ce paysage de désolation digne des meilleurs films sur la fin du monde. Construites trop vite en prévision d’un fort afflux de population, ces villes se sont révélé de véritables gouffres financiers et leur destruction aurait engendré des coûts supplémentaires. C’est ainsi que des quartiers entiers sont laissés à l’abandon aux quatre coins du pays. On trouve même des centres commerciaux et un parc d’attraction dans lequel on ne croise pas âme qui vive.

Parmi les villes fantômes chinoises, la commune d’Ordos dispose d’un quartier tout neuf, Kangbashi New Area. Ce projet immobilier a coûté plus de 161 milliards de dollars, mais a dû être abandonné quelques mois avant sa finition.

Situé à Donggang, le plus grand centre commercial du monde est également le plus vide. Seul 1% du complexe est occupé. Conséquence, les allées sont totalement vides et les installations sont à l’abandon depuis plusieurs années.

Plus de 100 000 appartements sont laissés à l’abandon dans la commune de Chenggong. Cette ville nouvelle date d’à peine dix ans et n’est habitée qu’à 10 %.

Plus de 100 km2 de maisons inhabitées. C’est le paysage pour le moins désolant de la ville Jing Jin. La nature a progressivement repris ses droits sur les villas abandonnées par leur propriétaire.

Réplique de Venise, Florentia Village a tout de la ville italienne avec ses canaux et ses boutiques de luxe. Problème, personne n’y habite et la ville est uniquement une attraction touristique et un concentré de boutiques. Si vous préférez Londres à Venise, Little London est une réplique de la capitale britannique. Trop chères, les habitations n’ont jamais trouvé de propriétaire. Little Paris est dans le même cas.

Le plus impressionnant de ces espaces fantômes est sans conteste le parc d’attractions de Wonderland, près de Pékin. La construction a été interrompue en 1998 et n’a jamais repris.

