France 2 : JT du dimanche 17 sept 2017

Time : 3 mn 43

UPR : Francois Asselineau interdit le puçage RFID des citoyens

Time : 4 mn 32

Propagande pour l’implant RFID destiné aux enfants sur NBC

Time : 2 mn 06 [Vostvfr]

Les implants RFID sous-cutanés arrivent

France 2 prépare l’opinion publique

Avec la disparition de l’argent liquide qui s’annonce, les implants RFID doivent également faire leur entrée… par la grande porte du J.T. de 20h de France 2.

Il y a trois mois, c’était l’Express qui diffusait une vidéo faisant la promotion de cette technologie.

Le bétail humain devient aussi traçable que les vaches

Avec cette puce qui permet la géolocalisation par satellites de l’individu porteur, qui intègre des tas de données personnelles, d’identité, d’adresse, de santé, de coordonnées bancaires, de cartes de crédit, etc. – le bétail humain devient aussi traçable que les vaches…

Eh bien ça y est : ces horreurs – qui illustrent l’effarante propension de l’humanité à accepter la servitude volontaire – sont maintenant en France. Depuis ce dernier ouiquinde, le 13 juin 2015 au Festival Futur en Seine, sur le plateau de La Gaité lyrique à Paris. Sans trop y réfléchir, des gars et des filles, au bon sens aveuglé par le « progrès branché », rêvant de « l’Homme Augmenté », ont payé 200 euros pour se faire planter dans la viande, entre le pouce et l’index ou sur le dos de la main, une puce électronique, la même qu’on implante aux vaches. Avantages : cette puce peut permettre d’ouvrir leur porte, leur box de parking, d’entrer dans leur salle de sport, d’entrer et de payer leur consommation dans leur discothèque et autres broutilles comme déverrouiller leur ordinateur ou leur smartphone…

Bien sûr, les promoteurs de ce puçage insistent sur le fait qu’il s’agit d’améliorer les capacités des êtres humains par la biotechnologie, de nous rendre plus efficace, d’optimiser notre intégration dans notre environnement urbain et professionnels, bref, de nous rendre plus « efficient ». Il s’agit aussi de préparer l’opinion publique à ce qui sera demain la norme quand les pouvoirs publics rendront le puçage obligatoire. Les imbéciles heureux volontaires de ce marquage électronique dernier cri sont en réalité les cobayes d’un projet d’envergure qui vise ni plus ni moins qu’à rendre l’individu totalement transparent et à le livrer pieds et poings liés aux dispositifs de surveillance et de contrôle.

Le danger principal est surtout d’offrir aux récents projets de surveillance généralisée des populations un outil parfaitement adapté et efficient. Implanté dans le corps de l’individu, la RFID devient l’instrument de contrôle social sans doute le plus redoutable jamais conçu. Le stockage quasi-illimité des données personnelles permet de l’identifier à distance, de savoir (presque) tout de lui et de le suivre dans tous ses déplacements.

Depuis une quinzaine d’années, des lois en cascades réduisent les libertés publiques, sous prétexte de « lutter contre le terrorisme ». La RFID, comme les autres outils technologiques de surveillance et de contrôle alimentant le renseignement préventif, sert le projet totalitaire d’une société d’individus dans laquelle toute notion de vie privée a été abolie et placée sous la domination totale et permanente de l’appareil d’État.

