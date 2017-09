Vladimir Poutine : « Le monde est poussé dans une direction irréversible »

Time : 1 mn 32

« Je ne sais pas comment vous le dire pour que cela

parvienne à travers vous, à votre peuple. »

« Le monde est poussé dans une direction irréversible »

Vladimir Poutine

Le président russe Poutine a rencontré les journalistes étrangers à l’issue du Forum économique international de Saint Petersbourg le 17 juin 2016, rencontre au cours de laquelle, il n’a laissé personne douter que le monde a pris une route qui pourrait mener à une guerre nucléaire.

Poutine a reproché aux journalistes les contes mensongers qu’ils répètent aveuglément et la désinformation que leur fournissent les Etats-Unis sur les systèmes antimissiles qui sont érigés en Europe de l’Est. Il a fait remarquer qu’après l’accord nucléaire conclu avec l’Iran, l’affirmation que ce système était dirigé contre l’Iran s’est révélée un mensonge.

Les journalistes ont été informés sur le fait que dans quelques années, les USA seront en mesure d’augmenter la portée du système de 1 000 km. A ce moment sera menacé le potentiel nucléaire de la Russie et du coup l’équilibre entre les USA et la Russie.

Poutine a complètement perdu patience avec les journalistes et les a houspillés pour le fait qu’ils sont paresseux et qu’ils aident à accélérer la confrontation nucléaire en répétant la propagande américaine. Il a en fait prié les médias occidentaux, pour le monde, de changer leur ligne.

« Nous savons année, après année, ce qui va arriver, et eux savent que nous le savons.

Ils ne font que vous raconter des bobards et vous les répandez au sein de la population de vos pays. Vous ne ressentez pas le danger qui se rapproche et cela me préoccupe.

Comment est-il possible que vous ne compreniez pas que le monde est poussé dans une direction irréversible ? Pendant qu’ils feignent de croire que rien ne se passe. Je ne sais pas comment vous le dire pour que cela parvienne à vous. »

Rares sont ceux qui pourraient prétendre mieux maîtriser la science et la politique des armements modernes que William J. Perry, secrétaire de la Défense des États-Unis de 1994 à 1997. Quand un tel homme, dont l’expérience et l’intelligence sont à ce point incontestable, nous donne dans ses mémoires un sévère avertissement nucléaire, nous nous devons de l’entendre. Perry le dit très franchement : « Aujourd’hui, le danger d’une quelconque catastrophe nucléaire est plus grand que pendant la guerre froide, mais la plupart des gens sont totalement inconscients de ce danger. »

Il nous dit aussi que « Le danger nucléaire grandit chaque année et qu’une seule détonation nucléaire pourrait anéantir notre mode de vie. »

Source :

http://lesmoutonsrebelles.com/a-ecouter-poutine-nous-previent/

http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/l-appel-de-sespe-re-de-poutine-182377

http://arretsurinfo.ch/video-vladimir-poutine-le-monde-est-pousse-dans-une-direction-irreversible/