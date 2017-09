Vidéo 1 : Jean-Claude Van Damme Vs Chuck Norris (Parodie & Mix)

Vidéo 2 : Jean-Claude Van Damme – Real split between two trucks (HD) – Complete story

Vidéo 3 : Jean-Claude Van Damme – Zero Gravity Split

On ne croyait plus vraiment au potentiel comique de Chuck Norris. C’était oublier un peu vite que Chucky, 73 ans, aimait le challenge. Face au succès rencontré par son grand rival de toujours, Jean-Claude Van Damme, l’acteur de la Fureur du dragon a travaillé, sans relâche, adducteurs et ouverture du bassin pour être fin prêt avant que l’année s’achève. L’agence Delov Digital vient de mettre en ligne une vidéo parodique du désormais historique grand écart de Jean-Claude Van Damme pour les poids lourds Volvo. Le vrai Norris porte à bout d’épaule une flopée de voltigeurs, le tout avec les pieds posés sur les ailes de deux avions.

L’originale (plus de 60 millions de vus sur YouTube) et sa parodie valent le coup d’œil.

Visionnée par plus de 60 millions de personnes sur internet, la publicité de Volvo mettant en scène un Jean-Claude Van Damme aux jambes élastiques est sans conteste l’un des grands coups de com’ de cette fin d’année (2013). Mais n’y avait-il pas trucages ? Une accusation que réfute Volvo qui confirme que sa pub a bien été réalisée de manière entièrement naturelle. Seuls quelques éléments de sécurité étaient présents.

La dernière publicité de la marque automobile Volvo mettant en scène un grand écart effectué par Jean-Claude Van Damme, afin de vanter les mérites du Dynamic Steering, est à l’origine d’un buzz incroyable sur le web. Un grand moment épique et poétique visionné par des millions de personnes et parodié par la suite par de nombreux humoristes, comédiens ou anonymes. Mais devant la réalisation de cette cascade sensationnelle censée avoir été réalisée ‘sans trucage’, certaines personnes ont eu un doute. Et si JCVD avait tout simplement bénéficié d’un peu d’aide pour réaliser sa performance ?

Les camions roulaient bien en marche arrière

Devant le succès de cette publicité qui n’est pas loin de devancer celle de Volkswagen et de son « Dark Vador« , de nombreuses personnes ont essayé de savoir si l’epic split de Van Damme avait bien été réalisé de manière naturelle. « Oui. », répond à cela Anders Vilhelmsson, le responsable de la communication chez Volvo, qui révèle même au Wall Street Journal les dessous du tournage. À cette occasion, l’homme confirme que les deux camions roulaient bien en marche arrière et que l’effet visuel n’est en aucun cas le résultat d’une vidéo passée à l’envers.

« On sait tous que reculer est un peu plus difficile qu’avancer. On s’est dit que ce serait le test ultime, d’avoir les camions à reculons avec quelqu’un posé sur les rétroviseurs en grand écart. Et on savait que si une personne pouvait faire ça, c’était Jean-Claude Van Damme. », explique ainsi Vilhelmsson qui ajoute que la publicité a été tournée en une seule prise, en 15 minutes.

« La tension était énorme. », se souvient pour sa part Andreas Nilsson, le réalisateur de la publicité.

« L’équipe était extrêmement fière lorsque nous avons réussi. »

Ce que l’on ne vous a pas dit…

Bien que ce spot publicitaire ait donc été tourné sans trucage, des précautions ont toutefois été prises pour éviter à Jean-Claude Van Damme tout accident sur le tournage. Ainsi, durant sa performance, l’acteur Belge aurait été retenu par des câbles de sécurité. Idem pour les pieds posés sur les rétroviseurs. Équipés de petites plateformes construites spécialement à cet effet, les rétroviseurs ont permis à JCVD de se maintenir dans sa position et de garder l’équilibre.

« On a réalisé ce trucage pour ne pas qu’il meure au cas où il tomberait. On ne voulait pas être responsables de la mort du Monsieur Muscle de Bruxelles. », explique le réalisateur.

« Zero Gravity’s Split » : l’incroyable grand écart de Jean-Claude Van Damme dans l’espace

On savait que Jean-Claude Van Damme était un spécialiste du grand écart facial, mais il a réussi à nous surprendre en inventant le grand écart spatial. Une vidéo montre la star belge en train de faire un grand écart dans l’espace, en tenue de cosmonaute et entre deux satellites. Une performance remarquable, qui n’est en fait qu’une parodie de la publicité Volvo devenue culte où JCVD avait réalisé un grand écart entre deux camions.

On le sait, Jean-Claude Van Damme est un maître du grand écart. Partant du principe que l’acteur en a déjà réalisé entre « des arbres, des cordes, des chaises, des comptoirs de cuisine et même entre deux camions », un Youtuber nommé Linh Mai a essayé d’imaginer ce que cela donnerait « au niveau au-dessus ». Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a mis la barre très, très haut.

Du grand art

Dans sa vidéo intitulée « Zero Gravity’s Split », on peut donc voir JCVD réaliser le grand écart le plus incroyable de sa carrière : un grand écart dans l’espace. Vêtu d’une combinaison de cosmonaute, on l’entend d’abord réciter la même tirade que dans la publicité Volvo que cette vidéo parodie : « C’est ce qui a forgé mon caractère. Et me voilà devant vous. Un corps sculpté à la perfection, une paire de jambes conçues pour défier les lois de la physique… Et un état d’esprit capable de maîtriser les grands écarts les plus époustouflants. »

Plus fort que Chuck Norris ?

Celui que l’on surnomme aussi « The Muscles from Brussels » enchaîne ensuite sur un grand écart entre deux satellites. Dans la publicité Volvo originelle, il le faisait entre deux camions qui s’écartaient progressivement. Mais dans cette parodie, la gravité inexistante lui permet de faire encore plus fort. Ainsi, les deux satellites s’écartent tellement qu’à la fin JCVD se retrouve à faire le grand écart dans le vide intersidéral.

Comme la bande-son est la même que dans la publicité Volvo (qui, précisons-le, a dépassé les 69 millions de vues), le résultat est carrément épique. La vidéo se conclut par cette phrase : « Un petit grand écart pour l’homme, un grand écart géant pour l’humanité. »

