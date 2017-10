Time : 1 h 20 mn

Collapse | L’effondrement

.

Michael C. Ruppert

Biographie succincte :

Michael C. Ruppert était un ancien policier de la brigade des stupéfiants de la police de Los Angeles.

De 1998 à 2006, il publie la lettre d’information From The Wilderness (et écrit sur le site du même nom) qui traite des sujets tels que la CIA, le pic pétrolier, les libertés publiques, les drogues, la corruption, de l’implication de la CIA dans le trafic de drogue, du complot à propos des attentats du 11 septembre 2001…

Il est l’auteur de trois livres :

-. Crossing the Rubicon : The Decline of the American Empire at the End of the Age of Oil, New Society Publishers, (2004)

-. A Presidential Energy Policy, New World Digital Publishing, (2009)

-. Confronting Collapse : The Crisis of Energy and Money in a Post Peak Oil World, Chelsea Green Publishing, (2009)

Seul le premier a été traduit en français. Il est édité en deux tomes sous le titre « Franchir le Rubicon – Le déclin de l’Empire américain à la fin de l’âge du pétrole. »

Il s’exprima également au cours de nombreuses émissions de radio.

Le 13 avril 2014, il est retrouvé mort sur la propriété rurale d’un ami à Calistoga (Californie). Son associé, Wesley T. Miller, annonce qu’il s’est « suicidé » avec une arme à feu.

Synopsis :

Collapse, dirigé par Chris Smith, est un film documentaire américain qui explore les théories, les écrits et la vie de Michael Ruppert.

Un film qui aide à comprendre et à témoigner sur le monde de fous et toujours changeant dans lequel nous vivons…

Michael Ruppert n’est pas un inconnu. Il a travaillé pour la police de Los Angeles, avant de se mettre à travailler comme écrivain et journaliste d’investigation. Il menait ses enquêtes comme un policier, accumulant les preuves et les mobiles. Ruppert estimait qu’il n’avait plus rien à prouver car tout ce qu’il avait prévu était en train d’arriver.

Du communisme au capitalisme, toutes les idéologies actuelles ont été façonnées par la révolution industrielle et elles sont basées sur la satisfaction infinie de nos besoins, ce qui implique qu’aucune d’entre elles n’est à même de répondre au principal défi d’aujourd’hui qui est de créer une nouvelle société basée sur la balance entre les intérêts de l’humain et ceux des non humains et de la nature. Comme le démontre Michael Ruppert, l’industrialisation et l’amour de l’argent nous ont amené aujourd’hui à une croisée des chemins où la survie de l’humanité est en jeu.

Pour lui, 40 ans d’enquêtes lui permettent d’affirmer que ce ne sont pas des conspirations mais des faits, et que par conséquent ce n’est pas à lui de se justifier. Il ne fait que témoigner de l’actuel darwinisme qui façonne notre société, autant dans son rapport avec la nature que dans les rapports humains.

Il nous invite, au lieu d’admirer une société technologique mortifère, guerrière et hypnotisée par elle-même au plus haut niveau, de rétablir la balance entre l’humain, les non humains et la nature.

Ruppert considère que nous sommes aujourd’hui sur la phase de plateau du pic pétrolier (Pic de Hubbert), et que quand nous l’aurons dépassé, la crise économique actuelle va s’emballer et l’infrastructure de notre société va s’écrouler…Notre société court au suicide.

Il considère que cela prendra entre 20 à 100 ans pour qu’une nouvelle société éventuellement émerge de cette période de transformation qui s’annonce, et que l’important sera de survivre à la période de transition. Pour cela, la communauté et la capacité de produire la nourriture localement sera sans doute les clés de la survie, et qu’à terme nous nous dirigerons sur une forme d’économie où tout sera produit localement.

Cette période de transition sera celle de la plus grande évolution de l’humanité

« La seule chose que vous et moi pouvons changer afin de nous donner une chance de survivre et donner une chance à nos enfant de connaître une forme de vie humaine civilisée, c’est notre esprit.

Vous devez croire – et non pas souhaiter, espérer, prier, supplier, vous devez juste croire qu’on peut s’en sortir, et que vous trouverez le chemin….

J’envisage de vivre joyeusement le reste de ma vie, en homme libre.

Merde. Comment pouvez-vous dire qu’il n’y a pas d’espoir ?

Changez de point de vue et voyez ce que nous voyons. Arrêtez de penser comme des dinosaures. »

Fin de transcription

