19 avril 2008 : Exopolitik – Conférence de presse National Press Club à Washington D.C

Time : 8 mn 51

2013 : Motherboard – Interview de Paul Hellyer dans son chalet de l’Ontario

Time : 10 mn 39

30 décembre 2013 : Russia Today Moscou – Interview de Paul Hellyer à Toronto

Time : 21 mn 53

UFO – OVNI

Divulgation

Paul Hellyer, ex-ministre de la Défense Nationale du Canada

Le discours est clair, sans ambiguïté, les Aliens sont ici, ils nous surveillent depuis des milliers d’années. Certains gouvernements sont en contact étroit avec eux. Certaines technologies nous ont été données par eux.

Dans une interview donnée le 24 novembre 2005, il déclare que les OVNIs sont aussi réels que les avions.

Le 28 février 2007, dans le quotidien Ottawa Citizen, il appelle les gouvernements mondiaux à révéler ce qu’ils savent sur la technologie des extraterrestres afin d’enrayer les changements climatiques. De même, il déclare : « Il faut persuader les gouvernements de dire ce qu’ils savent. Certains d’entre nous pensent qu’ils en savent beaucoup, et cela pourrait suffire à sauver notre planète. »

Le 19 avril 2008, à l’occasion d’une conférence de presse donnée au National Press Club à Washington, Paul Hellyer s’exprime de nouveau sur ce même sujet durant plusieurs minutes.

Le 30 décembre 2013, lors d’une interview télévisée sur la chaîne Russia Today, il affirme que les extraterrestres visitent la Terre depuis des milliers d’années et collaborent aujourd’hui avec le Gouvernement américain.

« Nos problèmes ne sont pas naturels, ils ont été provoqués par une très petite élite de gens riches impitoyablement avides de pouvoirs, qui ont maintenu la population dans l’ignorance la plus totale. » dit-il, puis mentionne les différents cartels « non élus » qui opèrent dans l’ombre, avec au sommet le cartel bancaire et financier suivi du cartel pétrolier et de la corporatocratie.

« Leur plan est de créer un nouvel empire, ils appellent cela le Nouvel Ordre Mondial (NWO) »

Il aborde divers sujets, dans une démarche d’informer le monde sur la « vérité » et de « divulgation totale », du crash de Roswell (et la présence d’autres « espèces ») à la prise de contrôle par l’élite, l’impasse de la dette ou encore l’arnaque du 11 septembre, le TTIP, le schéma de ponzi créé par les banques et la mise en esclavage des peuples.

Il déclare enfin que « Nous n’avons que peu de temps devant nous. », pour agir radicalement.

