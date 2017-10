FrontRow, le pendentif high-tech qui filme en toute discrétion

Time : 1 mn

Le pendentif high-tech qui filme en toute discrétion

La société américaine Ubiquiti vient de dévoiler FrontRow, une caméra connectée dans l’air du temps, capable de retransmettre en direct n’importe quel événement sur les réseaux sociaux.

Elle prend la forme d’un pendentif, ce qui la rend à la fois très originale et surtout très pratique.

Cet objet connecté a été spécialement pensé pour la captation en direct sur les réseaux sociaux. Plus pratique et discrète que des lunettes comme les Google Glass ou les Spectacles de Snap, ce pendentif de seulement 55g présente l’avantage de pouvoir retranscrire en direct un événement tout en ayant à la fois la tête et les mains libres.

FrontRow dispose d’un écran tactile de près de deux pouces de diamètre, son menu principal donnant un accès immédiat à de nombreux services de retransmission vidéo en direct, tels que Facebook Live, YouTube Live ou encore Twitter. En plus de filmer en grand angle (jusqu’à 148 degrés) l’appareil peut également prendre des photos. À noter que son mode « Story » permet de capturer toute une série de différentes séquences de quelques secondes se suivant dans le temps, créant ainsi une véritable « histoire » dynamique.

À l’image de n’importe quel smartphone, FrontRow dispose de deux caméras, l’une au dos et l’autre en façade, permettant toutes les deux de filmer en haute définition (1080 pixels). Son micro intégré permet de rendre compte de l’action ou de la commenter. L’appareil, qui fonctionne sous Android, dispose d’une autonomie qui lui permet d’enregistrer (en direct ou non) jusqu’à près de deux heures de vidéo, sachant que l’appareil dispose de 32Go d’espace de stockage.

Ce type de caméra portative est une tendance forte du moment, avec bien sûr les lunettes Spectacles de Snap mais également d’autres projets en cours sur des plateformes de financement participatif.

FrontRow est vendu 399 dollars, uniquement aux États-Unis pour le moment. Son application dédiée est quant à elle disponible gratuitement sur Google Play (Android) et l’App Store (iOS).

« Un bébé qui naît aujourd’hui grandira sans la moindre idée de ce que “vie privée” peut bien vouloir dire. Il ne saura jamais ce que signifie avoir un moment à soi, une pensée sans qu’on l’enregistre ou qu’on l’analyse.

C’est un problème grave, parce que la vie privée est fondamentale.

Elle est la condition essentielle qui nous permet de nous réaliser et de décider qui nous voulons être dans la vie. »

Edward Snowden, le 25 décembre 2013

