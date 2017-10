Russie : Un monstre des mers de 1,2 tonne pêché au large des îles Kouriles

Time : 1 mn 48

Russie

Un poisson-lune de plus d’une tonne pêché dans le Pacifique

Un groupe de pêcheurs de l’île russe de Sakhaline ne s’attendait pas à trouver un tel monstre dans leurs filets à leur départ en mer.

La prise a été pour le moins spectaculaire. Il y a quelques jours en Russie, des pêcheurs ont capturé un poisson-lune (ou môle) d’1,2 tonne au large des îles Kouriles séparant la mer d’Okhotsk de l’océan Pacifique. Pour la précision, c’est du côté du Pacifique que cette créature marine a été pêchée.

« On a jamais vu un tel spécimen, de mémoire. Il y a aussi le coryphène, connu pour sa taille qui peut atteindre 1m50, mais je n’ai jamais vu un poisson-lune peser plus d’une tonne auparavant. », explique l’un des heureux pêcheurs, Artur Balkarov.

Le Daily Mail Online rapporte (en anglais) que la nuit ayant suivi cette découverte, les pêcheurs impliqués dans la capture ont longuement discuté quant à la décision de relâcher ou non le poisson-lune à l’eau. Une incertitude ayant conduit à la mort de l’impressionnante créature.

Un poisson-lune géant meurt alors que les pêcheurs discutaient de son sort

Le poisson-lune a ensuite été déposé au port de l’ile d’Iturup pendant quelques jours, une période durant laquelle l’animal a commencé à pourrir. Les pêcheurs locaux ont alors fait le choix de transporter le corps du poisson ainsi que plusieurs autres de ses parties sur un site où les habitants de l’île ont l’habitude de laisser de la nourriture.

Celle-ci est destinée aux ours bruns sauvages afin de les empêcher de s’attaquer aux villages et aux personnes y vivant. Cette année, ces ours apparaissent d’ailleurs plus affamés qu’en temps normal en raison de leur impossibilité de mettre la patte sur leur nourriture naturelle.

#Russia fishermen catch rare 1.2 ton #moonfish In Pacific #Kuril islands. https://t.co/mWdEeJtwre

— Hyper Observer (@HyperObserver) September 14, 2017

Les scientifiques mécontents du choix des pêcheurs

Cette décision de laisser le poisson-lune servir de nourriture à des ours a été assez mal reçue par les scientifiques locaux, qui auraient en effet préféré que la créature soit accueillie dans un musée de l’île pour y être étudiée et préservée.

Ces chercheurs ont néanmoins obtenu des pêcheurs la promesse que toute prochaine prise de cette ampleur sera automatiquement confiée à la communauté scientifique. En admettant que cette fois-là, le poisson aura également succombé après être resté trop longtemps hors de l’eau suite à la mise à mort, ou hésitation, de ses pêcheurs.

