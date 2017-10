Les États-Unis ont un brevet sur le virus Ebola et les vaccins

Time : 3 mn 20

Les États-Unis ont un brevet sur le virus Ebola et aussi les vaccins

La version moderne du virus Ebola qui est en circulation aujourd’hui pourrait bien être un virus transgénique, selon un scientifique qui a écrit un article en première page dans le plus grand journal du Liberia.

« Ebola est un organisme génétiquement modifié (OGM). », a déclaré le Dr Cyril Broderick, professeur de pathologie des plantes, dans un article en première page publiée dans l’Observateur du Libéria.

Il poursuit en expliquant :

« Il existe une expérience militaire américaine qui fait des tests d’armes biologiques, sous le couvert de l’administration de vaccins pour lutter contre les maladies et améliorer la santé, pour soutenir davantage cette demande de recherche en génie génétique, le gouvernement américain a breveté Ebola en 2010 et revendique aujourd’hui la propriété intellectuelle sur le virus Ebola et toutes ses variantes. Ce numéro de brevet est CA2741523A1. »

Cela signifie que le gouvernement américain prétend tout contrôler sur les recherches Ebola, aussi, parce que tout projet de recherche impliquant la réplication du virus violerait le brevet du gouvernement.

En fait, la capacité de transmission nettement améliorée de la souche Ebola circule actuellement (par rapport aux épidémies précédentes au cours des années passées) a convaincu beaucoup de gens que cette souche a été militarisée.

Plusieurs scientifiques américains ont ouvertement appelé à la dépopulation mondiale en utilisant des armes biologiques génétiquement modifiées comme le virus Ebola.

Le Dr Eric Pianka de l’Université du Texas à Austin aurait préconisé l’utilisation du virus Ebola pour éradiquer 90% de la population humaine, selon Life Site News.

Brevet US 61/108, 175 déposée le 24 oct. 2008

EBOLA PATENT US20120251502 A1

CA 2741523 A1

US Army’s – EBOLA virus

