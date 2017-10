Time : 3 mn 18 [Vostvfr]

Projet Iceworm

Une base militaire secrète US sous la glace de l’Arctique refait surface

L’Arctique abrite une ville souterraine secrète qui constitue une menace potentielle

À 800 mètres sous la glace au Groenland se trouve Camp Century, une base militaire de l’armée américaine au Groenland, construite pendant la guerre froide entre l’URSS et les États-Unis à la fin des années 1950 à 240 km à l’Est de la base aérienne de Thulé, à l’extrême nord-ouest de l’inlandsis groenlandais.

Camp Century fut construit comme un projet gardé top secret avec le nom Iceworm.

Dirigée par le colonel John H. Kerkering et sous la responsabilité du Cold Regions Research and Engineering Laboratory du Corps des ingénieurs de l’armée des États-Unis, le projet fut mis en œuvre de 1959 à 1967, avec l’objectif d’acheminer, via des tunnels sous la calotte glaciaire, 600 missiles nucléaires au plus près de l’URSS.

L’utilisation de Camp Century n’est pas claire pour le Danemark

Camp Century a été construit comme un site de missiles balistiques ; cependant, le but réel de celui-ci a été caché au gouvernement du Danemark. Au lieu de cela, on leur a dit que le camp était en construction pour être utilisé comme un centre de recherche où les chercheurs pourraient vivre et étudier la possibilité de travailler sous la glace.

La ville dans le camp est devenue un réseau de tunnels sous terre qui étaient incroyables et qui s’étendaient à plus de trois kilomètres. Le camp a fourni des logements pour plus de 200 soldats et ils avaient tout à leur disposition (tout ce qu’une petite ville peut offrir) pour vivre en toute autonomie. Le camp a mis en place des magasins, des laboratoires, un hôpital et un cinéma et ce qui était plus étonnant, c’est que la ville entière était propulsée par le premier générateur nucléaire portatif au monde.

Le projet a été abandonné en 1967 en raison du mouvement de la glace

Les ingénieurs ont rapidement découvert que le projet ne fonctionnerait pas, alors que la glace dans l’Arctique semble solide, c’est une substance viscoélastique constituée d’une combinaison de glace et de neige qui se déplace constamment. Ce mouvement toujours constant de la neige et de la glace signifiait que les tunnels se déformeront et s’effondreront souvent.

En 1967, le camp a été mis hors service et est devenu abandonné. L’infrastructure ainsi que les déchets, qui comprenaient des déchets radioactifs et biologiques, ont été laissés de côté lorsque les chercheurs sont partis et ils sont donc tombés sous la glace. À cette époque, on pensait que cela resterait pour toujours.

La glace va fondre à la fin du siècle et dévoilera les déchets toxiques

En 2016, une étude a révélé que la couche de glace qui couvrait le camp va commencer à fondre d’ici la fin du siècle et quand cela se produira, tous les déchets qui ont été laissés enterrés sous la glace pourront se répandre. Une étude a révélé que, entre 2003 et 2010, la glace couvrant la terre avait fondu deux fois plus vite que pendant tout le 20ème siècle. Les chercheurs ont étudié les documents de l’armée américaine pour savoir à quel point le camp est profond et la quantité de déchets.

Ils sont arrivés à la conclusion qu’il y avait environ 200 000 litres de carburant diesel et des quantités d’eaux usées similaires avec des quantités de polluants toxiques et de liquides de refroidissement radioactifs en quantités inconnues. Ils ont ensuite effectué des simulations du changement climatique mondial et régional et ont conclu que, d’ici à 2090, l’exposition ne pourrait pas être inversée, peut-être plus rapidement en fonction de l’ampleur de l’accélération du changement climatique.

Quand cela se déroulera, cela perturbera les écosystèmes qui sont proches et entraîneront de nouveaux dangers. À l’heure actuelle, il n’est pas clair quant à savoir qui doit prendre en charge le problème et nettoyer les déchets. Les déchets qui ont été enterrés il y a longtemps pourraient être le début de nouvelles tensions politiques entre le Groenland et les États-Unis.

Le Pentagone a déclaré qu’ils reconnaissaient qu’il y a une réalité du changement climatique avec le risque que cela apporte et a déclaré que le gouvernement des États-Unis avait promis de travailler aux côtés du gouvernement et des autorités danoises au Groenland afin de régler toute question de coopération mutuelle en matière de sécurité.

