Georges Brassens – La Mauvaise Réputation

Time : 2 mn 15

Biographie succincte

Georges Brassens, né à Sète, le 22 octobre 1921 et mort à Saint-Gély-du-Fesc le 29 octobre 1981, est un poète auteur-compositeur-interprète français.

Il est né dans un quartier populaire du port de Cette (le nom de la ville n’est orthographié Sète qu’en 1928 ; un changement de graphie qu’il évoque dans la chanson Jeanne Martin).

Dans la maison familiale, il est entouré de sa mère, Elvira (née Dagrosa, 1887-1962), de son père, Jean-Louis (1881-1965, maçon, comme ses parents l’étaient avant lui), de sa demi-sœur Simone Comte (1912-1994), née du premier mariage de sa mère, et de ses grands-parents paternels, Jules et Marguerite (née Josserand), natifs de Castelnaudary.

Sa mère, dont les parents sont originaires de Marsico Nuovo dans la région de Basilicate en Italie du Sud, est une catholique d’une grande dévotion. Veuve de guerre d’Alphonse Comte, tonnelier tué au front (27 août 1881-28 octobre 1914), père de Simone la demi-sœur de Georges, Elvira épouse, en 1919, Jean-Louis Brassens, un entrepreneur de maçonnerie.

Le père de Georges est un homme paisible, généreux, libre-penseur, anticlérical et doté d’une grande indépendance d’esprit. Deux caractères très différents qu’une chose réunit : le goût de la chanson. D’ailleurs, tout le monde chante à la maison. Sur le phonographe : les disques de Mireille, Jean Nohain, Tino Rossi ou Ray Ventura et ses Collégiens.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Il met en musique et interprète, en s’accompagnant à la guitare, plus d’une centaine de ses poèmes. Outre ses propres textes, il met également en musique des poèmes de François Villon, Victor Hugo, Paul Verlaine, Paul Fort, Antoine Pol, ou encore Louis Aragon. Il reçoit le Grand prix de poésie de l’Académie française en 1967.

Il enregistre quatorze albums entre 1952 et 1976. Auteur de chansons populaires françaises, parmi lesquelles : Chanson pour l’Auvergnat, La Mauvaise Réputation, Le Gorille, Les Amoureux des bancs publics, Les Copains d’abord, Je me suis fait tout petit, Supplique pour être enterré à la plage de Sète, Les Trompettes de la renommée…

La Mauvaise Réputation est sortie en novembre 1952. Elle a été interdite d’antenne lors de sa sortie. La Mauvaise Réputation est le premier album du chanteur. Sorti sous le titre Georges Brassens chante les chansons poétiques.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Cette chanson est une critique très juste de nos sociétés, en effet dès que l’on sort des cadres et voies établis on devient très vite un marginalisé tout simplement parce que notre point de vue ou nos manières de faire diffèrent de la majorité on devient un paria, un mal vu…

Paroles de la chanson La Mauvaise Réputation

par Georges Brassens

Au village, sans prétention

J’ai mauvaise réputation

Qu’je m’démène ou qu’je reste coi

Je passe pour un je-ne-sais-quoi !

Je ne fais pourtant de tort à personne

En suivant mon chemin de petit bonhomme.

Mais les braves gens n’aiment pas que

L’on suive une autre route qu’eux

Non les braves gens n’aiment pas que

L’on suive une autre route qu’eux

Tout le monde médit de moi

Sauf les muets, ça va de soi

Le jour du Quatorze Juillet

Je reste dans mon lit douillet

La musique qui marche au pas

Cela ne me regarde pas

Je ne fais pourtant de tort à personne

En n’écoutant pas le clairon qui sonne

Mais les braves gens n’aiment pas que

L’on suive une autre route qu’eux

Non les braves gens n’aiment pas que

L’on suive une autre route qu’eux

Tout le monde me montre au doigt

Sauf les manchots, ça va de soi

Quand j’croise un voleur malchanceux

Poursuivi par un cul-terreux

J’lance la patte et pourquoi le taire

Le cul-terreux s’retrouve par terre

Je ne fais pourtant de tort à personne

En laissant courir les voleurs de pommes

Mais les braves gens n’aiment pas que

L’on suive une autre route qu’eux

Non les braves gens n’aiment pas que

L’on suive une autre route qu’eux

Tout le monde se rue sur moi

Sauf les culs-de-jatte, ça va de soi

Pas besoin d’être Jérémie

Pour d’viner l’sort qui m’est promis

S’ils trouvent une corde à leur goût

Ils me la passeront au cou

Je ne fais pourtant de tort à personne

En suivant les ch’mins qui n’mènent pas à Rome

Mais les braves gens n’aiment pas que

L’on suive une autre route qu’eux

Non les braves gens n’aiment pas que

L’on suive une autre route qu’eux

Tout l’monde viendra me voir pendu

Sauf les aveugles, bien entendu

Auteur-compositeur : Georges Brassens

Producteur : Jacques Canetti

Enregistré : Studio Chopin, salle Pleyel, Paris 8e

Label : Polydor

Année : 1952

Georges Brassens (1921 – 1981)

Source :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Brassens

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Mauvaise_Réputation