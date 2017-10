La Lucis Trust, une secte conseillère de l’ONU

Time : 3 mn 11

Lucis Trust

Une secte conseillère au Temple de l’ONU

Cette organisation, à son origine, s’appelait la Lucifer Trust, son nom ayant été modifié afin de moins inquiéter les « pigeons » que nous sommes…

Cette secte luciférienne a été fondée par Alice Bailey, qui fut un véritable « maître à penser » de la Théosophie, à l’égal de sa fondatrice Héléna Pétrovna Blavatsky…Personnage qu’a connu Jules Doinel (Jean Kostka, auteur de Lucifer démasqué), lors de réunions » spirites « .

Il faut quand même savoir que la Théosophie est une secte liée à tous ces mouvements » New-Age » dont les grands axes sont : ésotérisme, spiritisme, sorcellerie…

Héléna Pétrovna Blavatsky

Alors que madame Tavernier (présidente de l’UNADFI), et quelques autres associations, se donnent tout le mal possible pour lutter contre ces gens-là…

La bataille est inégale… O.N.U face à de petites associations…

Si le doute persiste encore, sachez que la revue éditée par la « société » Théosophique s’appelle…Lucifer…

Un » élève » de la théosophie, Rudolf Steiner, a dirigé ce » mouvement » en Allemagne et a, lui aussi fondé en 1902 sa revue » Lucifer « , qui prit le nom de » Lucifer-Gnosis » (1904).

Rudolf Steiner

Steiner, fondateur de l’Antroposophie, a laissé derrière lui des écoles et plusieurs O.N.G… Reconnues à l’ONU…

Et tout cela, bien sûr avec la complicité de nos chers dirigeants qui poussent de toutes leurs forces vers la mise en place de ce gouvernement mondial, qui est, ni plus ni moins, la mise en place d’une direction supranationale aux mains d’une secte qui cherche la gloire de Lucifer…

Sachez, entre autres, que ces gens-là pratiquent le sacrifice d’enfants dans leurs cérémonies… Dutroux revendait des enfants à des personnages de la sorte…

De là, vous comprendrez peut être mieux tous ces malheurs qui ont lieu sur notre pauvre petite planète…

Pour simplifier vos recherches, si vous le faites, tapez le mot clé : théosophie. Faites un tour sur le site de l’ONU… Tapez en bas de page, sur leur propre moteur de recherche : Lucis Trust, ou alors : The Temple of Understanding, une autre O.N.G du même style (base théosophique Luciféro-sataniste) et vous y lirez des résumés de conférences aux thèmes délicats tels que le nucléaire. Avec ça vous pouvez dormir tranquille, les gouvernants veillent et la presse aussi… Et avec les grèves, l’essence, et autres poudres aux yeux des pauvres gens, nos dirigeants francs-maçons travaillent de toutes leurs forces à l’établissement de ce gouvernement mondial, sous la direction de l’ONU, donc…

La fondation Lucis Trust a été créé en 1922 pour servir de base légale, et agent financier, d’activités de service mondiales, incluant l’Ecole Arcane, les Editions Lucis, le magazine The Beacon, les Triangles et les diverses activités de La Bonne Volonté Mondiale : la distribution de la Grande Invocation et autres publications de Bonne Volonté Mondiale. La Lucis Trust assume aussi la gestion du fond des Livres du Tibétain qui assure la continuation de la publication des enseignements du Maître Tibétain Djwhal Khul et d’Alice A. Bailey.

Alice A. Bailey

Tous les projets de la Lucis Trust sont des activités sans but lucratif, y compris les Editions Lucis. Le Lucis Trust n’a pas de revenus, ni de propriétés ni de grandes sociétés financières. Il dépend entièrement des contributions volontaires, grandes et petites, de ceux qui reconnaissent le bien fondé de ses buts, et qui désirent les soutenir : l’établissement de justes relations humaines par l’éducation de l’esprit humain, de la reconnaissance et, de la pratique de principes spirituels et de valeurs stables et interdépendants sur lesquels la société mondiale puisse se baser.

La symbolique :

Ce symbole représente certaines forces significatives et certains éléments des plus profonds qui agissent actuellement de plus en plus au fur et à mesure que le nouvel âge progresse.

Le symbole est placé à l’intérieur d’un fond bleu illimité, qui symbolise la sphère d’expression de vie de notre logos solaire, que l’on dit être : le Logos du Deuxième Rayon d’un bleu profond.

La puissance et la qualité de Sa vie immanente maintiennent et conditionnent toute la manifestation à l’intérieur du système solaire, englobant la vie et la destinée de notre Logos planétaire : Sanat Kumara. C’est la plus haute énergie que notre mental est capable d’atteindre.

Emblème de la société théosophique

Le disque doré, sur lequel apparaissent le triangle et l’étoile, symbolise tout l’arrière-plan inclusif de notre vie sur cette planète. Sanat Kumara peut regarder à travers lui. Nous pouvons l’examiner en étant conscient de sa réalité. Il est dit dans le plus ancien de tous les mantrams, le Gayatri « Dévoile-nous la face du véritable soleil spirituel caché par un disque de lumière dorée, afin que nous puissions connaître la vérité. »

Derrière le symbole entier, au-delà du disque de lumière dorée, émerge la Croix cosmique que l’on trouve dans la conscience des Grands Etres sur le Soleil éloigné, Sirius. Cette Croix cosmique est à l’origine de toute la symbolique de la Croix, telle qu’elle est perdue et utilisée par l’humanité depuis le début des temps.

Au fur et à mesure de l’évolution, des énergies spirituelles affluent et refluent. Actuellement, des forces importantes qui sont disponibles pour Sanat Kumara ne l’étaient pas auparavant. Ceci est principalement dû au fait qu’il a réalisé une expansion de conscience solaire, ou comme nous pouvons le dire » pris une initiation « .

Certaines de ces forces sont en partie disponibles dans la Chambre du Conseil de Shamballa et de là elles affluent vers la Hiérarchie dirigée par le ‘ Christ ‘. « Notre symbole ne met en œuvre qu’une partie de ces nouvelles énergies et inclut la fusion de l’ancien âge et du nouvel âge. »

C’est le perfectionnement de cette fusion qui est actuellement la tâche suprême du ‘ Christ ‘. Cette fusion doit être accomplie, en accord avec la condition présente de l’humanité…

Lucis Trust

Comptez le nombre de rameaux symbolisant le logo de l’ONU…

