Éducation sexuelle en maternelle et apologie de la pédophilie

En avril 1979, les ‘éditions Recherches’ publiaient « Fous d’enfance – qui a peur des pédophiles ? ».

Florence Pétry, l’actuelle éditrice, réfute l’idée que ce livre soit une promotion de la pédophilie, mais le décrit comme « Une attitude compréhensive dans certains contextes culturels ».

Ont collaboré à ce livre : Gabriel Matzneff et René Schérer (tous deux pédophiles déclarés et militants), Guy Hocquenghem, Bernard Faucon (artiste) et Luc Rosenzweig.

Avec le recul, sans doute peu fiers d’avoir publié une telle apologie, les administrateurs du site sont allés jusqu’à « omettre » de lister ce numéro 37 entre le 36 et le 38 !

En 2014 une polémique est née suite à la publication d’un document rédigé, entre autre, par le bureau européen de l’Organisation Mondiale de la Santé. Il s’agit d’une série de préconisations, destinées aux instances éducatives des pays européens, portant sur « La santé sexuelle ». L’OMS y propose, par exemple, d’informer les enfants de 0 à 4 ans sur « la masturbation enfantine précoce ».

Dans l’académie de Grenoble, en Savoie, l’éducation sexuelle figure dans les programmes de l’école maternelle (grande section). Pour le moins ambigus, ces textes laissent planer le doute sur leurs véritables objectifs.

La normalisation de cette idéologie nauséabonde a récemment amené le tribunal correctionnel de Pontoise (Val D’Oise) à juger un adulte pour « atteinte sexuelle » et non « viol » sur une fillette de 11 ans.

La fillette avait suivi l’homme, puis a subi l’acte sans protester, ce qui fait dire au parquet qu’elle était consentante.

