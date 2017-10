Le pouvoir de la connaissance – Idriss Aberkane [CECA Bordeaux]

Time : 1 h 18 mn

Synopsis :

Spécialiste de l’économie de la connaissance Idriss Aberkane est docteur en sciences politiques, docteur en littérature comparée et docteur en neurosciences cognitives appliquées.

Consultant international, entrepreneur et enseignant-chercheur, il a donné plus de 260 conférences dans le monde entier dont six TEDx.

Ses essais Economie de la Connaissance et Noopolitique: le pouvoir de la connaissance ont été traduit en coréen, chinois et anglais.

Son dernier ouvrage « Libérez votre cerveau ! » Traité de neurosagesse pour changer l’école et la société (Robert Laffont) a été un best-seller et s’est vendu à plus de 100 000 exemplaires en 6 mois.

