UROKO : L’histoire du pouvoir mondial

Time : 1 hr 27

UROKO





Waking Up to the Truth

Synopsis :

Traduction rapprochée :

Le documentaire Uroko est une tentative pour nous dépouiller des contes de fées dont on nous a bercés depuis notre enfance, exposant la vraie nature du monde dans lequel nous vivons.

Un documentaire très instructif sur les coulisses de notre histoire (jusqu’à nos jours) et sur les réseaux criminels qui dirigent le monde.

Uroko est un terme japonais pour « échelle » (Mue), comme dans la mue d’un poisson ou d’un serpent. L’expression japonaise « Uroko ga me kara ochiru » ou « écailles qui tombent des yeux » est l’équivalent de « Se réveiller à la vérité ».

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Uroko is the Japanese word for « scale », as in the scale of a fish or snake. The Japanese expression « uroko ga me kara ochiru » or, « scales fall from one’s eyes » is the English equivalent of « waking up to the truth ».

Uroko is an attempt to strip away the fairy tales we have been told since birth, exposing the true nature of the world we live in.

Uroko discusses the Federal Reserve System, WWI and its true causes, the true nature of the tax-exempt foundations, the forming of the Central Intelligence Agency, Bolshevik Revolution and the militarization of Japan, Dutch and British East India Companies, Freemasonry, Templar Knights, etc….